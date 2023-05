Var-sayım!

YAZILANLARIN anlaşılır olduğundan şüphe duyuyorsak yazmak da zordur bu ülkede okumak da.

"Bütün gazeteciler mal beyanlarını kamuya açık yapsınlar da kimin ne mal olduğu ortaya çıksın" cümlesinde, birilerine saygısızlık ettiğim varsayılırsa.

Ruhlarını satarak emekçilerin kanını emen "milyon dolarlık villa gazetecilerini" ortaya koyarım!

***

"Bu ülkede zengin olmak için insanlıktan çıkmak gerekiyor" cümlesinde zenginlere hakaret ettiğim varsayılırsa.

Bu cümlenin aslında adam gibi zengin olanların ortaya çıkarılması için kullanıldığını işaret eder, insanlıktan çıkmış zenginleri de tek tek sayarım.

***

"Ne zaman içim kararsa güneşe bakarım" cümlesinde aydınlık düşünceler için yetersiz kaldığım varsayılırsa.

Karanlığa kibrit çakarım!

***

"Herkesin ayağı takılır sizin de takılacak" cümlesinde yere düşenlere aldırmayanları işaret ettiğim varsayılırsa.

Anahtar cümlemi kapılarına koyarım.

"Başkalarına nasıl baktıysanız sizlere de öyle bakılacak!"

***

"Herkes başkalarının hayatını şekillendirmek yerine aynaya baksa güzel bir dünya görmek mümkün olurdu" cümlesinde hayalci bir duruşu işaret ettiğim varsayılırsa.

Nostaljinin cep aynalarını onların dev aynalarının yerine koyarım.

***

"Eski dostlar şarkısı hala dillerdeyse, yeni dostlar eskileri gibi olmadığı içindir" cümlesinde şimdiki dostluklara haksızlık ettiğim varsayılırsa.

İyi günde yanımızda olan sahte dostların afişlerini şimdiki zamanın duvarlarına asarım.

***

"Kaybettiklerimizi kazanmak yerine elimizde kalanları kaybetmemeye çalışmak daha anlamlı bir uğraş olacaktır" cümlesinde umutsuzluk varsayılırsa.

Umut etmek için sebep üretenlerin kapısını maviye boyarım.

***

"Dünyaya sadece elma yemeye geldiğini düşünen erkeklik armudun iyisinin peşinde koşan erkeklikle kardeştir" cümlesinde abazan erkeklere gönderme yaptığım varsayılırsa.

"Evet" derim "aynen öyle!"

***

"Televizyonlarda kabul gören programlara baktığım zaman toplumdan umudumu kesiyorum" cümlesinde izleyiciye bir saygısızlık varsayılırsa.

O saygısızlığın içi boş insanlara kucak açan televizyonlara ait varsayarım.

***

"Yaptıkları insani yardımları seçim sonuçlarıyla geri isteyenler kaybettikleri insanlıklarını arasınlar" cümlesinde birilerine taş attığım varsayılırsa.

O taşı yerden alır.

Bir daha atarım!

MUTLULUK TAKVİMİ

Yemine gerek duymadan sözüne sadık kal.

Dünya insanı ol.

Semt pazarını tercih et.

Nostaljik şarkılar dinle.

Rüyanı not et



Kalbinde mahsur kaldım

Odam dört duvar hüzün

Canımın aynasında

Hala su gibi yüzün

Oturup kalıyorum

Yine eski koltukta

Ne geçti elimize

Onca hayal kurduk da

Senden sonra kurudu

Vazoda hüzün gülü

Geride bıraktığın

Sanki yaşayan ölü

Bu ev benim gurbetim

Bu benim sensiz odam

Duvarda gülen resim

Sana ağlayan adam

Hakkı YALÇIN



Yapraklar sadece rüzgar estiği için düşmez, bazen kendileri ister.



Vicdan!

Eskiden vicdan eksperleri vardı,

herkes kendisinin yargıcı olurdu da onlara

delikanlı denirdi.

Delikanlı olmanın bedeli gerektiğinde

gözyaşlarını içine atarak ödenirdi.

İnsanlık ölçüleri vicdan ve emektir, o

güzel insanlar emeğin karşılığını öderken

hesap yapmadılar.

Onları biçimleyen hayatın doğrularıydı

hiçbir zaman da yalana sapmadılar.

Vicdan kötülüklerden arınsın diye

insanlara bağışlanmıştır ama herkes

o şerefe nail olamamıştır.