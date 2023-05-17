Cevaplı sorular!

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun bu kadar yenilgiden sonra bir seçime daha girecek olması neyi değiştirir?

Şimdiye kadar kaybettiği seçimlerde nerede yanlış yaptığını düşünmeyen biri, partisinin çıkış yolunu kapayan blok taşlardan biri olduğunu düşünmüş müdür?

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Seçimlerde zor bela kazandığı milletvekilliklerini bile "hiçbir işe yaramayan" koalisyon ortaklarına dağıtan bir parti başkanının hangi akla hizmet ettiğini düşünen yok mudur?

Yoksa seçimlerde hayal ettiğini kurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleri bizim bildiğimizden çok mudur?

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Seçim öncesi Rusya'ya meydan okumakla, seçim gecesi elindeki bültenden çaresiz cümleler okumak arasında Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir liderlik fotoğrafı çektirmiştir?

Deprem bölgesindeki insanlar evlerinin yenisini yapabilecek kudreti Tayyip Erdoğan'da gördüyse; Kemal Kılıçdaroğlu o seçmenlerin yüreğine hiç olmazsa su serpebilir mi?

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İnsan siyasette bile yol arkadaşlarını iyi seçmeli ki kendini inkar etmesin!

"İki gözüm hala 2 Temmuz!" desem Kemal Kılıçdaroğlu şifreyi kırabilir mi?

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Seçim öncesi altılı masayı işaret etmiştim. "6 kişinin bulunduğu bir masada, kavanozdaki onlarca renkli bilyenin içinden bir tane kırmızı bilyeyi gözü kapalı bulma şansı kaçtır?" diye sormuştum.

Ve fotoğrafı büyütmüştüm.

"İktidara aç olanların o kavanoza ellerini aynı anda uzattıklarını düşünün ve gözlerinizi kapatıp gerisini hayal edin!" Yazının sonundaki notumdu. "İçinde 'biz' olmayan bütün kavanozlar kırılmaya mahkumdur." Bu seçimden sonraki notum:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun koalisyon ortaklarına dağıttığı milletvekillerinin yanı sıra, diğer partilere kaçacak milletvekilleri olacağını da şimdiden duyurmak zorundayım."

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Bir tarih veriyorum. 29 Mayıs 2023.

Siyasetin final sahnesi de var.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin de dışındadır artık partisinin de.

Büyük bir ihtimalle televizyonun karşısında kahvesini yudumlamaktadır.

Dipnot: "Bazı yazılar erken yazılmış farz edilir de aslında geç bile kalınmıştır!"



Memnun oldum!

Deli diye hor görülen

insanların hiçbirinden "şimdiki

aklım olsaydı" diye bir pişmanlık

ifadesi duyamazsınız.

Ama aşkın büyüklüğünü

ifade ederken "deliler gibi"

tanımlaması delilerin özelliğini

ortaya koymaya yeter.

Delilerin akıllı geçinenlerden

değerli olduğunu bildiğim için

kurdukları her cümlenin içinde

bir şeyler ararım.

Ben onların içinde büyüdüm.

Kuşyemi doluydu ceplerim,

topal kuşlarımın doktoruydu

kediler. Çocukları çok sevdim

diye bana bile 'deli doktoru'

dediler. Tanıştığımıza

çok memnun oldum!