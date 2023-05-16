Seçimin galibi!

HER ne kadar ikinci tura kalsa da bu seçimin bir galibi varsa o da Tayyip Erdoğan'dır. İkinci turda da seçimi silip süpürür. AK Parti'nin parlamentodaki oylarını geçmiş yıllardaki seçimlerle kıyaslayıp, "düşüş" olarak değerlendirenler için görülmesi gereken büyük resim; pandemiye, ekonomik krize ve depremlere karşılık hala böylesine bir oy potansiyeline sahip olmaktır.

"Ömrümüz seni seçmekle nihayet bulacaktır" diyen bir seçmen sadakatinin araştırması yapılırsa, o gücü yansıtan duruşu elde eden Tayyip Erdoğan'ın sihrinin irdelenmesi gerekir.

Parlamento seçimlerindeki oylardaki düşüşün AK Parti'ye yönelik bir mesajı varsa, o mesaj da alınmalıdır. Huzur, ekonomi ve adalet adına!

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Kemal Kılıçdaroğlu koalisyonda yanına aldığı Truva atlarıyla ancak bu kadar koşabilirdi. Kendine hayrı olmayanlardan "Deva" beklemek, Madımak'ı gözümüzün içine sokan adamlardan medet ummak sağlam bir ittifaksa, Kılıçdaroğlu hayal yolculuğunu sürdürsün.

Nasılsa zaman su gibi akıp gidiyor!

Parlamento seçimlerinde aldığı oylar da CHP'de gerçek bir değişimin kaçınılmaz anonsudur. CHP bu seçimde ilk kez oy kullanan 5 milyonun üzerindeki genç seçmenden alamadığı oyları da sorgulamalı.

Kılıçdaroğlu'nu ikinci turdan sonra bekleyen bir vedayı şimdiden hatırlatırsak, kimseye saygısızlık etmiş olmayız.

Yok eğer Kemal Kılıçdaroğlu için tarihinde ilk kez Tayyip Erdoğan'la başa baş bir mücadeleye girmenin gururunu yaşamak yeterliyse, bizim diyeceğimiz "ikincilik birinciliğin küsuratıdır."

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Seçimin sürpriz partisi MHP'dir.

En ağır yenilgi İYİ Parti'nindir Meral Akşener'in altılı masanın başkan adayını belirleme sürecinde "dönme dolaba bindiği" an, İYİ Parti'de bir sarsıntı oldu.

O gün Meral Akşener'in kaybettikleri MHP'ye giden oylarla karşılık buldu.

Ya susacaktınız ya kullandığınız o berbat cümlelerden sonra gidecektiniz!

Güven kaybolduysa çok şey kaybolur.

Unutulmasın ki kuru yapraklar titreyerek yere düşer, onların yeşermesi için başka baharlar beklenir! Çünkü bu bahara verilen sözlerin güme gitmesi büyük ihtimal!

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Seçimin yıldızlarından biri de Sinan Oğan. Konuşma tarzı, birikimi ve söylemleriyle aldığı oylar bu seçim sonrasında "anahtar adam" konumunu yaratmıştır. Sinan Oğan'ın geleceğin siyasetinde önemli rol oynayacağına inanıyorum. Bu devirde güven veren siyasetçi bulmak o kadar kolay değil çünkü.

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Seçim öncesi söylemlerde ve sosyal medya mezbahalarında gördük ki seçim siyaseti en çok nefreti doyurdu.

Oysa sevdanın anayurdu hepimize birbirimizi sevmeyi buyurdu.

Seçimlere memleket sevdası diyorsak, siyasetçilere düşen; toplum bütünlüğünün muhafaza edilmesine parmak kaldırmak, ortalığı ayağa kaldırmak değil.

Bizim bu topraklarda en çok barışa ve huzura ihtiyacımız var.

"Kutuplaşmaya" değil.

MUTLULUK TAKVİMİ

Gerçeklerle yüzleşmekten korkma.

Bugün birinin hayatına dokun.

Fanatik olma.

Kahve iç.



Sevdalı bir rüzgar

Dolaşır tenimde

Kokunu getirir

Hala baktığım yerdesin

Bir ihtimal daha yok

Mavi düşlerim kayıp

Şimdi gözlerimde

Açılmayan perdesin

Hani unutmak ölmekti

Bağışla merakımı

Biliyorum ölmedin ama

Nerdesin

Hakkı YALÇIN



Bu ülkede eleştiri karşılığını alamadığı zaman düşünce israfıdır.

Hiç zor değil!

Nefret hummasından arınırız da

hayatla aramızı açanlara değil kardeşliğe

dostluğa açarız yüreklerimizi.

Halkın arasına karışmakla halkı

karıştırmak arasındaki farkı hissederiz.

Severek bağışlarız hataları, iyiliklerden

güzelliklerden bahsederiz biraz.

Kaybettiğimiz insani değerleri ve

hoşgörüyü yeniden kazanırız belki.

Gerçek sanata değer veririz, insanlığını

kaybetmemiş olanların resimlerini asarız

duvarlarımıza.

Sosyal medya mezbahalarında değil,

insani yüreklerde yer ararız belki.

