Vizyon!

FENERBAHÇE'de nasıl oluyorsa oluyor, liderliğe yaklaştıkça tükenen bir takım gerçeği oluşuyor İstanbulspor maçında olduğu gibi Giresun'da da ligdeki ikinciliği yeterli bulan bir dekor oluşturdular.

Korkulardan yapılan köprülerin üzerinden geçilmiyorsa, Giresun'da taraftarın düşlerine tuzak kuran adam çokluğundan da geçilmiyordu.

Takımın yarısı saha ortasında saklambaç oynuyordu, yarısı Fenerbahçe'nin hayatıyla.

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Kaç yanılgıdan sonra doğruyu bulacak Jesus? İnanç sahibi olmakla inat sahibi olmak arasında kaybedecek daha kaç puanı var?

Raylarını döşediği "bu çember yolda" dönüp dolaşıp aynı yere geliyor!

Giresunspor'a bu sezon 5 puan kaybeden bir takımın sorumlusundan bahsediyoruz.

Kendisi de Giresunspor kalecisinin aut atışlarında vakit geçirmesinden bahsediyor.

Maçların ilk ve ikinci yarı toplamında neredeyse 20 dakika uzatıldığı bir ülkede teknik direktörlük "gözyaşı şişelerini" doldurmaktan ibaret değildir.

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Galatasaray, Fenerbahçe'nin verdiği 2 puanlık ikramiyeye, zorlu bir Başakşehir galibiyetini de ekleyince büyük avantaj elde etti.

Futbolun kapısında sihirli bir yazı vardır; "yaratıcılık." Başakşehir karşısındaki Galatasaray'ın sihri alın teriydi ama ofansif olarak tedirginlik yaratan bir takım duruşu da inkar edilemez.

İcardi gibilerinden verim almanın vazgeçilmez şartı, bu adamı rakip alanda topla buluşturmaktır ve bunu yapmak için de "kısır döngüden" uzaklaşmak gibi bir gerekçe vardır, topları şişirmek değil.

Sonuç olarak Galatasaray 5 puanlık farkın nimetlerinden yararlanmak istiyorsa, bundan sonraki maçlarda çok daha fazla zahmete katlanmak zorundadır.

Ondan sonrasında taraftar sevinçten çıldırmış olmalı filmi vizyona girebilir.