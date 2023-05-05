Çuvalla parası olanlar "çetrefilli sistemle" milyon dolarlarına kirli milyonlar ekler. Onurlu yoksullar kaderin bir gün yüzlerine gülmesini bekler.
***Sokakta yaşlı bir adam gördüm, elinde pilli radyoyla yürüyordu.
Omuzlarında tank ağırlığı. Üstü başı harap ayakkabısı da yırtıktı!
Radyoda ne dinlediğini sorsam, "ekonomi haberlerini" diyecek değildi ya!
Sadece gözlerini okumayı tercih ettim; "ben böyle mutluyum" der gibiydi.
***
O sırada lüks bir et restoranında domuzların kanlı etini kapışıyordu birileri.
Porsiyonu 200 dolar emin olun.
O etleri nasıl yediklerini sormak ne haddimize, keyiflerinin kahyası değiliz.
Ama o paraları nasıl kazandıklarını merak ediyorsak kusurumuza bakmasınlar.
Televizyon dizileri bile ayakkabısı yırtık adamların değil, görkemli sofraların "gerçek hikayelerine" bayılırken, izin versinler bizler de garibanların elindeki pilli radyolara bakalım.
***Zenginliğin zarafeti vardı eskiden.
"Çetrefilli hesaplarla" zenginlik kolaylaşınca yürek zenginliği tarihe karıştı.
Buna teknolojik sihir diyenler var.
Oysa nostaljiyle yaşayan, geceleri aç yatan onurlu yoksulların her türlü şartta yalana ve harama karnı toktur.
Ama hayvanlarda olmadığı varsayılan Allah korkusu hala çetrefilli yollardan milyonlarına milyon katmak isteyenlerde yoktur.
Söyleyeceklerimiz bitmez.
Onurlu yoksulların çaresizliği bile onlar için para ediyorsa bu çelişkinin hesabını yapmaya da gerek yoktur.
***
Bundan iki yıl önce mesleği duvar boyamak olan bir arkadaşım, hayatını televizyon dizileriyle renklendirdiği söyleyince, "en çok hangi renk dizileri seviyorsun?" diye sormuştum.
Kara kara düşünmüştü de duvarları boyarken işine yarar diye ona bir slogan armağan etmiştim.
"Gözlerinize yük olmayacak renkler ürettik başka şubemiz yoktur!"
***Not: Bizdeki özel renklerin domuz yeşiliyle uzaktan yakından ilgisi yoktur.
Mutluluk Takvimi
Çocuğunun arkadaşlarını yakından tanı.
Kimseyi kandırma.
Her fikre saygı duy.
Limonata yap.
Çektiğim tüm acılar
Hayatın dertli yanı
Topladım da ömrümü
Elde var birkaç anı
Gittikçe kötüleşen
Bir efkara dönüşen
Gecelerin yok artık
Hayalinle öpüşen
Ciğerine ateş düşen
O sevdalın yok artık
Ne sızın var ağlatacak
Ne dökecek gözyaşım
Verdiğim mücadele
Benim onur savaşım
Hakkı YALÇIN
UYUŞTURUCU ZAFERİ!
Uyuşturucu çakallarının İstanbul Bahçelievler'deki iş hacmi gittikçe genişliyor.
Parklarda çocukları kurye gibi kullananlar şimdi evlere hizmete başladılar.
Alıcılarıyla oynanmadığı için en ucuz sentetik uyuşturucu 500 lira.
Bu ülkede tavuklar bile eceliyle ölüyor da çocuklarımızın kaderi uyuşturucu çakallarının eline bakıyor.
Bizler de yetkililerin ayağa kalkacağını hayal edip, bir çocuğu bile kurtarmanın huzurunu yaşamak istiyoruz.
Ama nerde o günler nerde o yetkililer!