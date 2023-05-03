Çocuklardan biri!

İNSANLIK; paralı adamların ağzının içine düşmek midir, yoksa mendil satan çocukların derdine düşmek mi?

Cevabım hazır. Paralı adamların ağzının içine düşersen, o pis kokuyu ömür boyu üzerinde taşıyacaksın. Ama mendil satan çocukların derdine düşersen, en fazla vicdanın için kazdığın çukura merdiven dayayacaksın!

"Merdiven ne işe yarıyor?" derseniz, o çocukların düştüğü çukura elinizi uzattığınızda yetişemeyeceğiniz durumlar vardır!

***

Geçenlerde bir çocuk çıktı karşıma, ağzında yarım bir türkü, üstü başı harap.

Elindeki mendilleri uzattı.

"Abi bir mendil alsana!" Bir çocuğun o saatte okulda olmasına mahsuben sorgu hakimliğine soyundum.

"Sen okula gitmiyor musun?" Cebinden savunmasını çıkarttı.

"Bugün okul tatil."

***

Bizler çocukluğumuzda belirlenen günlerin dışında okulların tatil olduğunu görmediğimiz için "pardon" dedim.

Hüzünlü kitap gibi bakıyordu gözleri.

Aramızdaki uzaklığı yakınlaştırmam gerektiğini düşündüm. "Kaça gidiyorsun?" "Yedinci sınıfa" dedi.

"Baban ne iş yapıyor?" diye sordum, kendi çocukluğumdan izler aradığım için belki. Ama bu soruyu bir soruşturma saydı.

"Abi bir mendil alacaksın amma çok soru soruyorsun."

***

Bazıları için yoksulluk genetiktir.

Bazılarına güneşin gözleri bağlıdır Elindeki bütün mendilleri aldım, teşekkür etti. "Mendillerin bitti şimdi ne yapacaksın" demek gafletinde bulundum.

Okkalı bir cevap verdi de kanatlarını suya vuran martıların çığlığını duyurdu sanki.

"Ah be abi" dedi, "10 tane mendille günümü kurtardığını mı sanıyorsun?" Sanki bir Yeşilçam filminin içinden çıkıp yeni mendiller almaya gitti.

***

Yalanlar ülkesinde en doğru gerçeklerden biri harcanan çocuklardır.

O çocukların hatalarını ve kusurlarını sahiplenmedikçe, onları sorgulamaya hakkımız olmadığını bilmeliyiz.

Ağaç yaşken eğilir. Onları hayata kazandırmak istiyorsak, karşılarında önce bizler eğilmeliyiz.

***

Bu konuyu konuşurken bir arkadaşım "peki" dedi, "kara paralı adamların ağzının içine düşenler ne olacak?" Cevabım hazırdı; "merak etme" dedim, "onların da cehennemin dibine kadar raylarla döşenmiş yolları olacak."

MUTLULUK TAKVİMİ

Yeteneğe değer ver güzelliğe değil.

Silahlı avcılığa tepki göster.

Tiyatroya git.

Yalana yemin katma



Eli boş gelinmez

Elvedalara Küllerin mi kaldı

Yakmaya geldin

Katiller döner ya

Suç mahalline

Hatırın mı kaldı

Bakmaya geldin

Üzgünüm

Aynı aşkı iki kere

Kaybetmez insan

Ben bu gözlerde

Daha önce öldüm

Yakanlar da yanar

Aşk meydanında

Seni sade bir törenle

Kalbime gömdüm

Hakkı YALÇIN



Onurlu insan ölse de terk etmez hikayesini. Bunun adı; ölmemektir.



Asalet ve bataklık!

Gençliğimizin 45'lik plaklarını

yeniden dinlemeliyiz belki. Cem

Karaca 'Tamirci Çırağı'nı söylerken,

emekçiler adına duyarlı olmayı şimdiki

zamana gösterirken birileri utanır

belki.

Edip Akbayram'ın adam duruşunun

hayatın en onurlu sayfalarından biri

olması, "popülerlik merakının" üzerine

çıkar belki.

Şimdi şehvetin sırtından geçinen,

kışın bikini giymeyi matah bir şey

zanneden pespaye şarkıcıların, Nesrin

Sipahi'nin asaletinden ve zarafetinden

nasibini alacağını zannetmiyorum.

Kendi bataklıkları ve günahlarını

taşıyan "timsah çantaları"

oldukça, zarafet ve insanlık onları

ırgalamaz! Onların 'Özne'si para

'Simge'si alçaklıktır!