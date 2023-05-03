İNSANLIK; paralı adamların ağzının içine düşmek midir, yoksa mendil satan çocukların derdine düşmek mi?
Cevabım hazır. Paralı adamların ağzının içine düşersen, o pis kokuyu ömür boyu üzerinde taşıyacaksın. Ama mendil satan çocukların derdine düşersen, en fazla vicdanın için kazdığın çukura merdiven dayayacaksın!
"Merdiven ne işe yarıyor?" derseniz, o çocukların düştüğü çukura elinizi uzattığınızda yetişemeyeceğiniz durumlar vardır!
***
Geçenlerde bir çocuk çıktı karşıma, ağzında yarım bir türkü, üstü başı harap.
Elindeki mendilleri uzattı.
"Abi bir mendil alsana!" Bir çocuğun o saatte okulda olmasına mahsuben sorgu hakimliğine soyundum.
"Sen okula gitmiyor musun?" Cebinden savunmasını çıkarttı.
"Bugün okul tatil."
***
Bizler çocukluğumuzda belirlenen günlerin dışında okulların tatil olduğunu görmediğimiz için "pardon" dedim.
Hüzünlü kitap gibi bakıyordu gözleri.
Aramızdaki uzaklığı yakınlaştırmam gerektiğini düşündüm. "Kaça gidiyorsun?" "Yedinci sınıfa" dedi.
"Baban ne iş yapıyor?" diye sordum, kendi çocukluğumdan izler aradığım için belki. Ama bu soruyu bir soruşturma saydı.
"Abi bir mendil alacaksın amma çok soru soruyorsun."
***
Bazıları için yoksulluk genetiktir.
Bazılarına güneşin gözleri bağlıdır Elindeki bütün mendilleri aldım, teşekkür etti. "Mendillerin bitti şimdi ne yapacaksın" demek gafletinde bulundum.
Okkalı bir cevap verdi de kanatlarını suya vuran martıların çığlığını duyurdu sanki.
"Ah be abi" dedi, "10 tane mendille günümü kurtardığını mı sanıyorsun?" Sanki bir Yeşilçam filminin içinden çıkıp yeni mendiller almaya gitti.
***
Yalanlar ülkesinde en doğru gerçeklerden biri harcanan çocuklardır.
O çocukların hatalarını ve kusurlarını sahiplenmedikçe, onları sorgulamaya hakkımız olmadığını bilmeliyiz.
Ağaç yaşken eğilir. Onları hayata kazandırmak istiyorsak, karşılarında önce bizler eğilmeliyiz.
***
Bu konuyu konuşurken bir arkadaşım "peki" dedi, "kara paralı adamların ağzının içine düşenler ne olacak?" Cevabım hazırdı; "merak etme" dedim, "onların da cehennemin dibine kadar raylarla döşenmiş yolları olacak."
MUTLULUK TAKVİMİ
Yeteneğe değer ver güzelliğe değil.
Silahlı avcılığa tepki göster.
Tiyatroya git.
Yalana yemin katma
Eli boş gelinmez
Elvedalara Küllerin mi kaldı
Yakmaya geldin
Katiller döner ya
Suç mahalline
Hatırın mı kaldı
Bakmaya geldin
Üzgünüm
Aynı aşkı iki kere
Kaybetmez insan
Ben bu gözlerde
Daha önce öldüm
Yakanlar da yanar
Aşk meydanında
Seni sade bir törenle
Kalbime gömdüm
Hakkı YALÇIN
Onurlu insan ölse de terk etmez hikayesini. Bunun adı; ölmemektir.
Asalet ve bataklık!
Gençliğimizin 45'lik plaklarını
yeniden dinlemeliyiz belki. Cem
Karaca 'Tamirci Çırağı'nı söylerken,
emekçiler adına duyarlı olmayı şimdiki
zamana gösterirken birileri utanır
belki.
Edip Akbayram'ın adam duruşunun
hayatın en onurlu sayfalarından biri
olması, "popülerlik merakının" üzerine
çıkar belki.
Şimdi şehvetin sırtından geçinen,
kışın bikini giymeyi matah bir şey
zanneden pespaye şarkıcıların, Nesrin
Sipahi'nin asaletinden ve zarafetinden
nasibini alacağını zannetmiyorum.
Kendi bataklıkları ve günahlarını
taşıyan "timsah çantaları"
oldukça, zarafet ve insanlık onları
ırgalamaz! Onların 'Özne'si para
'Simge'si alçaklıktır!