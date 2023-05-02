Klavye!

Bu dünyada lüks hayat yaşamak için öncelikle "bir kuyruk" gerekiyor!

Ve tabii ki o kuyruğu sallamak!

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İşler yürümediğinde bile yürüyen merdivenler birileri için yürürlüktedir!

Kimileri buna "iş bitirmek" der, kimileri "hamili kartın yakınıyım!"

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Sevgisiz bir zaman diliminin içinden geçiyoruz. "Korkutmak" diye bir meslek var artık, hukukun olmadığı ülkelerde pek itibarlı. Getirisi de bayağı iyi!

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Sosyal medyada şöyle bir ilan göreceğim diye kaç zamandır ödüm kopuyor.

"Bebeğim için az kullanılmış ikinci ağız emziğe ihtiyacım var!"

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Kimsesiz çocukların bir ayağı çukurda.

Ayağındaki tek terlikle kırmızı ışıkta otomobillerin arasında dilenen 7 yaşındaki kız çocuğuna "kaybolan ömrünü" sormayan bir düzen varken, o çocuğun ayağında olmayan diğer terlik ne ki!

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İki yıl önce adıma diktiğim küçük bir fidan vardı, geçenlerde "yerinde mi?" diye bir bakayım dedim. Fidan büyümüş de ağaç olmuş, yaprakları gür üstelik benden özgür!

Varlığıyla bendeki yokluğu utandırdı!

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Televizyonlarda ahlaki değerlerin yıkım raporunu hesaplayan bir profesör görebiliyor musunuz?

Onlar ucuza kapatmak istedikleri sitelerin deprem raporlarına kurban olsunlar!

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Şimdiki zamanın en değerli kanıtı! "Kirli bir tencereye uymak için yuvarlanan kapakları hiçbir su paklamaz!"

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Geçenlerde denizlerdeki martılardan bir mesaj aldım. "Vapurlarda bizlere bayat ekmek atıyorsunuz diye sizlere borçlu olduğumuzu düşünmeyin. Bizler de sizlere bayat ekmeğin değerini ve hayata direnmenin estetik yanını gösteriyoruz."

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Ömrünün sonuna gelmiş insanların hala kötülük yapmak için çırpındıklarını görünce, çocukların hayata tutunma projelerini kimlerin iptal ettiklerini de görebiliyorum ama ne fayda!

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Bu devirde kötü insanları unutmak yürek için en geçerli akçedir. Arada bir hatırlamak yeniden unutmak için gerekçedir.

Bu meseleden çıkan sonuç; söndüremeyeceğin ateşi yakmayacaksın!

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Elle yazılmış mektuplara güvenirim cep telefonuna güvenmem. Tebrik kartlarına güvenirim kredi kartlarına güvenmem. Eski radyolara güvenirim televizyonlara güvenmem. Semt pazarına güvenirim süpermarketlere güvenmem. Martılara güvenirim insanlara güvenmem.

Teknolojinin ipiyle asla kuyuya inmem!

Ruhların ve bedenlerin kolayca alınıp satıldığı "klavye dünyasında" o kuyuya inen bir daha çıkamaz çünkü!

MUTLULUK TAKVİMİ

İlaçları çocuklardan uzak tut.

Semt pazarından alışveriş yap.

Sahaflara git.



Küçük el radyoları

Çardak altında çaylar

Birlikte söylenir hep

O sevdalı şarkılar

Suskunluktur çığlığı

Yangınları alevsiz

Sözün bittiği yerde

Haykırır Karadeniz

Bir kere sevdiğini

Dünya ahret aşk bilir

Yakarken gemileri

Hırçındır Karadeniz

Hakkı YALÇIN

Herkesin baktığı aynada kendisini gösteren bir yüzü vardır!

Tozpembe!

Renklerin de dili vardır bunu

duvarlarını aşka boyayanlar bilir.

Dünya yaşlansa da renkler asla

yaşlanmaz ve hiçbir renk aynaları

kandıramaz.

Renklerin arkadaşlıkları da değerlidir,

"hadi" derler, "renklerimizi birleştirelim."

Yeni renkler böyle doğar, dünyanın

kirine inat!

Ama her şeye "karamsar" bakmak

renklerin hükmünü yok etmiştir, o

yüzden artık pek kullanmadığımız

"tozpembe" sözcüğü kusurumuza

bakmasın!