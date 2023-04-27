Ödeşme!

KOMŞU bahçelere taşan meyve ağaçları gibiydi çocuklar.

Hafa sonları maçların sonuçlarını öğrenmek için radyoların peşinde koşarlardı.

Ya da her annenin başka anneye cam borcu olduğu mahallelerde top koştururlardı.

Kırılan cam olsun kalp değil.

O çocuklar hep zoru sevdi.

Taşlı toprak sahalarda topa hükmetmek futbolcu olmayı düşleyen çocuk kralların işiydi.

Yaşlı insanlar ahşap evlerin küçücük camlarından onlara gözü gibi bakardı.

Yağmurun barajları doldurmasını beklediğimiz içme suyu sokak çeşmelerinden gürül gürül akardı.

İki gözümüz iki su testisi.

***

Hüzünlere çarparak giderdi gurbet kuşları, türküler yazılırdı göçlere.

Büyükler çocukların hayal tamircisiydi, kırılan düşlere bile yama yaparlardı.

Akasyalar açarken sazlar çalınırdı Çamlıca'nın bahçelerinde.

Öfkeler erirdi bir gülüşün karşısında.

Çocuklar güneşin sofrasında toprağın bereketinden oyun alanları yaratırdı.

İki gözümüz iki kırık misket.

***

O zamanlar yıldızlar en yakın uzaklardı. Geceleri düşen yıldızları toplamak hepimiz için çocuk oyuncağıydı.

"Dikkat kan aranıyor" anonslarına koşmak için radyo başında beklerdi insanlar.

Hepimiz fukara çocuklardık, elde yok ayakta ayakkabı yok.

Gömleklerin yakası kirli olurdu ama yürekler denizler gibi temiz.

Dalgalar yıksa da inadına deniz kıyılarına yapardık kalelerimizi.

İki gözümüz iki çakıl taşı.

***

Bizim mavi umutlarımız vardı, yoksulluk içinde mutlu ve özgürdük.

Geçen yıllar çok şeyleri değiştirdi, hayat her sabah yeni acılar ısmarladı çocuklara, onlar da kabullendi.

Kötülük masumiyeti yendi.

Şimdiki zamanın çocukları için ölüm hafif kalıyor yaşadıkları yükün altında.

Manzarayı görünce kahroluyoruz.

İki gözümüz iki siyah üzüm.

***

Keşke çocukluğumuzdaki hayallerin bekçisi olarak kalabilseydik. Keşke yolunda gitmeyen gerçeklerin önünü kesebilseydik. Keşke çocuklara verdiğimiz sözleri tutabilseydik.

Bundan böyle asla sahip olamayacağız geçmişteki o görkemli saygıya.

Aklımız da o günlerde kalbimiz de.

Hala Yeşilçam filmlerine koşuyoruz; açık kalmış bir sokak çeşmesi görebilir miyiz diye.

İki gözümüz iki çeşme!

O güzelim yılların bereketine ve masumiyetine karşılık fena bir ödeşme!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara uçurtma yap.

Minimalist hayatı seç.

Sosyal medyaya yem olma.

Karton bardakla kahve iç.

Modanı yarat.



Kazanmak için geç

Unutmak için erken

İnsan tutamıyor kendini

Delice severken



Benim gözüm senden yaşlı

Senin kalbin benden kırık

Başka başka sevdalarda

Vurdu bizi bu ayrılık



Alışarak söndürdük

Biz bu yangını

O büyük sevdanın

Külleri kalmış

Adını birlikte

Koyduk bu aşkın

Unutmak ölmekti

Ölmedik bak yalanmış

Hakkı YALÇIN



Alınan her ödülün kanıtı olmalı, jüride tanıdık yoksa eğer!



Çelişki!

İntiharın günah; cinayetin mubah

sayıldığı topraklarda yaşıyoruz.

İnsanların intihar etmesi; Allah'ın

verdiği cana kıyılmasına karşı duyulan

öfkeyse, insanları katledenlere alkış

tutmak neyin nesidir?

Bu ülke karıncayı incitmeyen insanları

darağacına yolladı da katilleri el üstünde

yaşattı.

Gel de bu çelişkiye anlam bul!