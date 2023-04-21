Bayram hayali!

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Bugün bayram.

Ağzı bozuk söylemlerin itibar görmesiyle, siyah beyaz bayramlık fotoğrafların kalbinin durması arasında bir yakınlık olsa, biz yine insanlığın bütün hallerini bekliyoruz.

Yüreklerde açan kandilleri, çeyiz sandıklarının içindeki temiz hayalleri.

Ve kağıt mendillerin savurganlığına inat, bir dantel inceliğinde çocukların ellerine sıkıştırılan içi lokumlu mendillerin sahiplerini bekliyoruz!

Mutluluk Takvimi

Çocuklara harçlık ver.

Büyüklerinin yanında ol.

Şekerli gıdalara dikkat et.

Cam kenarında kahve iç.

Bugün mavi ol.



Yaşarken ölmek gibi

Bitti dedin ve gittin

Nasıl dinecek dedim

Kalbimdeki bu yara



İçim içimi yerken

Işıklarım sönerken

Sen evine dönerken

Yaslandım bir duvara



Sanki arkadaş oldu

Bana sabaha kadar

Senden daha vefalı

Yaslandığım o duvar



O duvarın dibinde

Gururum dağlar kadar

Yıkılmak yok bu gece

O duvara sözüm var

Hakkı YALÇIN

Hiç olmazsa bayramlarda insanlığını ve vicdanını sınasın büyükler



Yaşlı bayram!

Acımasız hayat insanlarda bayram sevinci bırakır mı, onu en iyi yaşlı insanlar bilir.

İçlerinde "hayat bizi nasılsa böyle kabul ediyor" diyenler de vardır, "bu hayatın çekilecek yanı kalmadı" diyenler de.

Bu yaşa gelebilmek için ne çok şey kaybettiklerini onlardan iyi kimse bilemez.

Sesi çıkmaz bazılarının, konuşmayı yeniden sökene kadar içindekileri

dökmeyi başka bir hayata bırakmışlardır belki.

Onların gözlerindeki alfabeyi sökebilmek için o insanları her zaman sevip saymış olmak gerekir. Onları okuyabilmek için evlatlarının torunlarının hakkını yiyen sistemin canına okumak gerekir.

O yüzden her ne kadar cam kenarında otursalar da onların gözleri hep arkada!

Bayramda bile!