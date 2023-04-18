Tedavi!

ARDA Güler'in sol ayağındaki sihri, oyunu genişletme becerisini, futbol zekasını anlatırken, Jesus'un maçı kaybetmenin eşiğine getirmesindeki becerisine de göz atmalıyız!

Alex'ten sonra Saracoğlu'nun gördüğü en özel yeteneğin, Ankaragücü karşısında oynadığı futbol, Fenerbahçe takımında "Arda ve diğerleri" gerçeğini yansıtıyorsa, önce bu delikanlıyı (parantez içine) alalım.

Sonra da Ankaragücü savunmasındaki "akılsız eylemin" yarattığı penaltıyla gelen mucizevi galibiyetin sorgusunu yapalım.

Çünkü Jesus'un inatla ürettiği yanlışları her zaman böyle penaltılarla tedavi etme imkanı yoktur.

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Jesus'un Crespo'yu hatırlamakta neden geç kaldığının sırrını da merak ediyoruz, Serdar Dursun gibi birine forma giydirmesindeki gerçekleri de.

Ankaragücü ataklarında Fenerbahçe savunmasının "kare kare sallandığı görüntüleri" ihbar sayıyorsak kusurumuza bakılmasın.

Yanlışları görmek geleceğin tamir edilmesi demekse, Jesus'un tribüne ve yönetime oynamaktan vazgeçip, sezon başındaki tavrına dönüş yapması zorunludur.

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Galatasaray'ın 6 gol attığı maçtan sonra kurulacak cümlemiz;

"herkes birbirinin haritası olduğu zaman yolu bulmak zor değil!" Hedefe vardıktan sonra görünen tek şey; daha uzun bir yolun olduğudur.

Çünkü alt kattaki takımların küme düşme mücadelesi üst kattaki gerçekleri de belirleyecektir.

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Her hafta sistemden nemalanmak için yapılan ucuz açıklamaları görüyoruz. Hokkabazlığı yöneticilik sayanların ağzına kilit vurmak gerekiyor.

Bilmiyorum; terziler böylelerinin ağzını da dikebiliyor mu?