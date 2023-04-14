Alınlarında fiyat etiketleriyle dolaşanların bol olduğu bir memlekette, ruhlar bile ya satılık ya kiralık.
Paraya kuyruk sallamak için birçok nedenler varken, onurlu insanlara hayat gittikçe zorlaşıyor.
İnandıkları davalar için boyunlarını yiğitçe darağacına uzatan delikanlılar geliyor aklıma. "O güzelim insanlara çok yazık olmuş" diyorum, "hem de çok!" Ve kiralık adamlara dönüyorum.
***Karanlık patronlarla kiralık katilleri arasındaki sohbetlerin ilginç bir yanı vardır.
Satın alan da satar satın alınan da!
Not: Kendinden diye birini korursan bir gün ondan korunman gerekir.
***
Kendine iş insanı süsü veren karanlık bir patron, lüks restoranda ihtiyaç halinde kullandığı kiralık katiliyle yemekten sonra sohbete koyuldu.
"Böyle tıka basa yedikten sonra restoranın tuvaletine gidip aynaya baktığında ne görüyorsun?" Kiralık katil klasik bakışını attı.
"Midesine bayram ettiren güçlü bir adam görüyorum." Patron sorguyu derinleştirdi; "başka?" "Becerikli bir katil görüyorum."
***İki akbaba aralarındaki akrabalığı sorguluyordu da karanlık patron gülümsedi.
"Peki, ben sana bakınca ne görüyorum bilmek ister misin?" Kiralık katil sırıttı "istemez miyim!" Cevap; "bir klozet kapağı görüyorum!" Katilin yüzü düştü ama kuyruk sallamaya devam etti, "başka?" "Beni satabilecek birini görüyorum." Katil masumane poz takındı.
"Yok canım mümkün mü!"
***Karanlık patron silahı eline geçirmişti de kiralık uşağını tarıyordu.
"Sen para için dinini bile değiştirirsin beni mi satmayacaksın!" Kiralık katil sigara sarısı bıyıklarıyla oynamaya başladı.
"Patronun satma ve satın alma konusunda tecrübeli bir duruşu vardı.
"Bizim gibiler bir malı ne kadar pahalıya satın alırsa alsın gerçek değerini bilir!" Noktayı son vuruşa sakladı, "hele insanları sırtından vuranların!"
***Bu meseleden çıkan sonuçlar.
Soru: Kiralık katil ayağa kalkıp bu sözlerin karşılığını verebilir mi?
Cevap: Onun için de ayrı bir ödeme alması gerekiyor. En azından başka bir iş insanından!" Peki ya patron? Parasını böyle kazanan karanlık bir adamın kiralık katilden daha aşağılık olduğuna bahse girerim.
Çünkü helal para kazananların kiralık katile de ihtiyacı olmaz, bir katili aşağılayarak kendine kalite kazandıracağını düşünmeye de!
Mutluluk Takvimi
Kendine mektup yaz, postaya ver.
İhtiyaç sahibi insanları bul.
Beynini boşalt.
Hiçbir konuda acele karar verme.
Yaşlı bir gençten
İhtiyar bir çocuğa
Yazılan şiirlerin
Hiçbir anlam ve ifadesi
Mevcut değildir
Yaşlı gencin bu satırları
Yüzünü yalayıp geçen
Hasret rüzgarlarının
Etkisinde yazdığı
Anlaşılmaktadır
Ama ne yazdıkları
Anlaşılmamaktadır
Ne kardelen ne süsen
Ne barışan ne küsen
O halde
Evli evine köylü köyüne
Deli bir rüzgardı esen
Hakkı YALÇIN
İŞSİZ BABANIN GÜNLÜĞÜ
"Fırında asılan ekmekle gururumuza dokunuyor. Yüzümüzden düşenleri evlatlarımız topluyor ama teselli meleklerimizin de gardı düşüyor.
Her gün benim gibi işsiz ve umutsuz babalarla dramatik bir sahneyi paylaşıyoruz.
İçimizde boğazına ipi dolayıp mahalledeki bir ağacı kendine darağacı yapmanın hayallerini kuranlar var.
Bakalım böyle bir sahne için başrolü içimizden kim kapacak?"