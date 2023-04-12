Çünkü hiç bu kadar kötü olmamıştı insanlar, hiç bu kadar acımasız.
Haysiyet ve asalet evden çıktı ve bir daha haber alınamadı kendilerinden.
Can almanın kan vermekten değerli sayıldığı bir dünyada yaşıyoruz artık.
Para insanları avuçlarının içine aldıktan sonra yıkılmadık değer bırakmadı.
***Bir adam kalmış aklımda.
Ayakları tutmayan yaşlı bir adam.
Köhne evinin cam kenarından top oynayan çocukları izlerdi.
Attığımız her golden sonra onun penceresine yaklaşıp gözünün içine düşerdik. Bizleri gözleriyle alkışlardı.
Kötülüklerin torunlarına bulaşmasından korkardı en çok, o yüzden okuyup bitirdiği klasik kitapları mahalledeki çocuklara dağıtırdı. Onur ve haysiyetin değerini küçük yaşta öğrensinler diye.
O adamlar azaldıkça alçaklık çoğaldı.
***
İnsanlık her zaman bir sınavdan geçer, bu sınavın sonuçları gönlümüze göre olmalıdır çıkarlarımıza göre değil.
Buna vicdan denir.
Kötü günler bütün toplumların merhamet sınavı, her türlü şartta direnen insanların da yaşama sanatıdır.
Gençliğimin semti İstanbul Merter Tozkoparan'da evler yıkılıyor. Bazıları kentsel dönüşüm adına, bazıları da üniversitenin göz zevkine uymadığı gerekçesiyle.
***Asıl utanç düne kadar Tozkoparan'da 2 bin lira olan ev kiralarının evlerin yıkılmasından sonra 8 bin liraya kadar çıkması.
Haksız kazancın kurnaz tilkileri kendilerini ölümsüz hayatın ev sahibi sayıyor, evleri yıkılan garibanları da ölüme kiracı, öyle mi?
Ne yazık ki öyle. Bu topraklarda onurlu yoksullara hayat daralıyor.
Televizyon dizilerini görmüyor musunuz, sahneler ne kadar şatafatlı, sofralar ne kadar zengin.
"Gerçek hikayeden uyarlanmıştır" masalıyla özendirici sistem böyle işliyor. O yüzden genç kızların yoksul olanı zengin koca arıyor, zengini daha zengin.
***Kötülüğe çanak tutulurken eller de zalim diller de.
Bu acımasız zamanı gördükten sonra elle yazılan mektuplar geliyor gözlerimin önüne, komşuda pişenin komşuya düştüğü tertemiz yıllar.
"Kurban olayım" diyorum "70 yılların asaletine ve nostaljisine!" Ve her zaman o yılları hatırlatmaktan bin kere onur duyuyorum.
***Ne utançtır ki kötü insanlara bağışlanmış bir hayattır bu dünya.
Hiçbir onurlu yoksulun kötüleri bağışlayacağını zannetmiyorum.
Zenginin de yoksulun da onursuzuyla güzel insanların işi yoktur çünkü!
Mutluluk Takvimi
Vicdansıza tepki göster.
Yeşilçam filmi izle.
Telefonu gereksiz kullanma.
Bahis oynama.
Son defa bakarsın
Gözlerin kayıp
Dokunmak yasaktır
Ağlamak ayıp
İçinden kanarsın
Hayattan koparsın
Yasını tutarsın
Adamdan sayıp
Cesaretin buysa
Merhametin nerede
Adaletin buysa
Asaletin nerede
Bu kader sadece sana
Soracak hesabı
Nefes aldığın her yerde
Hakkı YALÇIN
HARABE ÇAKALLARI!
Evler yıkılırken ortaya çıkan çakallar var, onlar yoksul insanların harabelerinden bile nemalanmak için fırsat kolluyorlar. Muhbirlik yapıyorlar, ikili oynuyorlar.
Paranın kokusunu aldıkları zaman kuyruklarını öyle güzel sallıyorlar ki, insan olan onları izlerken utanıyor, Para böylesine alçaltıyor insanı.