İlk yarıda Jesus'un yanlışlarının sergilendiği Karagümrük maçının ikinci yarısındaki değişikliklerle Jesus'u hamle uzmanı mı sayacağız yoksa inat uzmanı mı?
İrfan Can'ın giydiği formayı terlettiğini bir kez olsun görecek miyiz?
Yapılan haklı eleştirileri bile "öteki takıma gitmediği" mazeretiyle geçiştiren biri kendine sormalı. "Bu formayı taşımam için gerekli şartları oluşturanlara karşı, ben yerine getirmediğim şartların utancını ne yapacağım?"
***Futbol sahalarında çocukluğumuzun "koşun sinemaya yeni bir film gelmiş" heyecanını yaşatan tek gerçeği Arda Güler. Birçok Fenerbahçe taraftarının sadece onu izlemek için maçlara gittiğine şüphem yok. Kaç dakika oynarsa oynasın!
Fenerbahçe takımında örnek alınması gereken diğer isim Szalai.
Verdiği mücadeleyi ve sportmenliği diğerleri de kendine örnek almalı.
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5 maçtır Beşiktaş zamanı. Durarak zaman ve puan kaybedenler şimdi koşarak kazanıyor.
Redmond'un Mert Günok'un takımı değiştirmesinde "sanat tamircisi" Şenol Güneş'in katkılarını inkar etmeyelim.
Şenol Güneş, Beşiktaş'a biraz erken gelebilseydi ligin seyri değişirdi.
Not: Giresunspor maçında Aboubakar kırmızı kart görmeliydi.
***Son şampiyon Trabzonspor sabun köpüğüne döndü. Rakip kaleye bile gidemiyor.
Her şeyden önemlisi ardı ardına gelen yenilgilerden rahatsız olmayan futbolcular giydikleri formanın anlamını hissedemiyor.
Kaybettikleri puanların derdine düşmeyenler, o sabun köpüklerinden kaç milyon baloncuk ürettiklerini hesaplasınlar bari.
***Ligde asıl mesele daha başlamadı.
Büyük harflerle ağlayanlara büyük denilen bir ülkede sezon sonu manzaraları için çocuklarınıza mukayyet olun. Benden söylemesi!