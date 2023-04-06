Kınamak!

İSRAİL ve Amerika'yı çocukluğumdan beri sevemedim.

İnsanını değil devlet anlayışını.

Çünkü aynı kaptan yiyenler aynı zulmün içinde el ele durmaktan hiç vazgeçmediler.

İsrail polisi dün Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Ses bombası, göz yaşartıcı gaz.

Bunlar yetmemiş, savunmasız insanlara ellerinde coplarla silahlarla nasıl şiddet uyguladıklarını izledim.

Gelin de bu kansızlara insan diye bakın!

***

Irkçı eylemleriyle tanınan politikacıları göreve getirmekle, insanların bayram kutlama özgürlüklerini bile ellerinden alanları bütün dünya seyreder.

Birileri de şiddetle kınar olur biter.

Şiddet ve nefret insanları katletmek;

İsrail ve Amerika'nın ortak bayramıdır çünkü.

***

Bundan 9 yıl önce yazmışım.

O zamanlar Amerikan Başkanı Obama. Sözde insanlıktan ezilen halklardan yana olan iki yüzlü siyahi lider.

Obama'nın Filistin katliamında İsrail'le nasıl ortak hareket ettiğini gördükten sonraki satırlarım.

"İnsanları öldürmeye programlanmış iki devlet. Dünyanın damarlarında dolaşan tedavisi imkansız iki mikrop!

Çocuk düşmanı iki başkan.

Beyaz bayrağa bile yaylım ateş.

425 ölü, 112'si çocuk.

İşte sizlere Obama ve Netanyahu'nun koleksiyonundan en değerli ölüm tablosu.

Onlar birbirlerini içlerinde yaşatmazsa ölürler, ölümlerle beslenirler.

O yüzden insanlığa ihanet edenler listesinde ilk iki sıra onların." Ardından noktayı koymuşum.

"Hala Netanyahu ve Obama'yı korkutuyorlar ya, helal olsun Filistinli çocuklara."

***

Yazımın her satırı duruyor.

"Peki ya dünya ülkeleri?

Peki ya Birleşmiş Milletler?

Yeri gelince her biri demokrasi ishali!

Yeri gelince göbek kordonu Amerika ve İsrail'e bağlı onursuz düzenbazlar.

Kendilerine hükmeden sistemin uşakları, kan kokan domuzlar topluluğu!"

***

Şatafatlı hayatı yelleyen Arapları da meseleye katmışım.

"Arap ülkeleri bindikleri limuzinlere benzin yerine kan pompalıyorlar.

Mideleri çatlayıncaya kadar yemek için her haltı yiyorlar da o çocukların ölümlerine göz ucuyla dahi bakmıyorlar.

Nasıl güvenilmez olduklarını zaten biliyoruz da yeniden gösteriyorlar bizlere."

***

Tüm dünyanın günahını sırtlarında taşıyorlar ama tek kişilik ordular gibi bir efsane yaratıyorlar ya, helal olsun o Filistinli çocuklara!

Gençliğimde de Filistin'den yanaydım, şimdi de. O yüzden Mescid-i Aksa'ya saldırı düzenleyen İsrail polisinin ve arkasındaki Amerika'nın cehenneme kadar yolu var.

Bu saldırıyı ben de böyle kınıyorum.

Keşke elimden fazlası gelse!



Seviyorum dediğim

Kimseyi unutmadım

Hala saklıyorum

Emanetlerini



Onlar beni öldürdüyse

Canları sağolsun

Kitaplar da yazmaz zaten

Sevda şehitlerini



Ne zaman aklıma gelseler

İçimde buruk bir sevinç

Hepsini saygıyla anarım

Biri hariç



Herkesin hayatında

Sırtına hançer saplayan

Ucuz biri vardır mutlaka

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Eskileri giy yeniler vitrinde kalsın!

Belgesel izle.

Her durumda haklının yanında dur.

İnsani düşün.