Sadakat!

PAZAR gecesi 10 kişilik Beşiktaş, Saracoğlu'nda maçın kazanılma koşullarını koşarak ve mücadele ederek gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcular rakip 10 kişi kaldıktan sonra ağalık sistemine geçerek, şımarıklığın bedelini ödediler.

Beşiktaşlı futbolcular azaldıkça çoğalırken, saha içindeki sadakatin ne kadar değerli olduğunu gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcular ruhsuzluğun yenilgiyle nasıl kardeş olduğunu.

Maçın kaderinin Valencia'nın kaçırdığı penaltıyla değiştiğini düşünen varsa, Valencia'nın kaçırdığı penaltı, atılan ilk goldeki penaltının sahte olmasının ilahi bedeliydi.

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Beşiktaş için olağanüstü bir geceydi.

Redmond gecenin en özel adamıydı.

Kaliteli futbolcu hamuru gollere de geceye de mührünü bastı.

Cenk Tosun, bir Kartal'ın asla boş manzaraya havalanmayacağını gösterdi.

Ve Mert Günok kendisini o takımdan gönderenlere "kaleci duruşunun" imzalı posterini gönderdi.

10 kişi kalıp kaybettikleri maçlardan sonra "bizi ancak 10 kişi kalınca yenerler" diyen Jesus'un kulakları çınlamıştır eminim.

10 kişiyle maç nasıl kazanılır Şenol Güneş gösterdiyse, bu zafer her dilde destan sayılır.

Şenol Güneş'te cesaretin arkası sağlamdır o yüzden Türk futbol tarihine en görkemli mühürleri basmıştır.

Futbol dehasını bir kez daha kullandı.

Maçın ilk yarısındaki çaresizliğin geri dönüşümünü muhteşem hale getirdi.

Pazar gecesi gökyüzünden bir yıldızı indirir Şenol Güneş'in göğsüne rozet yaparım.

O statta görkemli taraftar topluluğu önünde 10 kişiyle Fenerbahçe'ye 4 gol atan Beşiktaşlı futbolcuları da alnından öperim.

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Galatasaray'a gelince, Adana Demirspor karşısındaki galibiyet liderlik özleminin kalıcı olmasına yönelik kalp hikayesidir ama oynanan futbol geride fazlasıyla soru işareti bıraktı.

Okan Buruk'un ikinci yarıdaki maçı kazanma hamlelerine alkışlarımı gönderirken, İcardi'de kaybolan sihrin acilen bulunması gerektiğini hatırlatırım. Fiziksel ve ruhsal bir çöküntü yaşanmıyorsa eğer!