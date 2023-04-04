Para böyle bir şey!

BİR kadın bundan 8 yıl önce 200 bin liraya bir tarla aldı, arsanın tapusunu da ihtiyaç halinde geri almak için babasının üzerine yaptı.

"Baba" dedi, "zamanı gelince tarlanın tapusunu senden alırım." "Ne demek kızım" dedi baba, "emanetin Allah katında bende!" Eşinden boşanan ve kızını üniversitede okutan kadın için tapuyu geri almanın ve tarlayı satmanın zamanı geldi.

Haramı helal sayan baba "hayır" dedi, "tarlanın sahibi benim."

***

Durum mahkemeye taşındı.

Paranın kokusu bile ahlaksızlığa müsait olanları harekete geçiriyor.

Mahkemede babası, ablası ve üçkağıtçı eniştesi kadının aleyhine yalan ifade verdi.

Kadın kendini savunurken, "sorun babama" dedi, "emekli maaşıyla o arsayı nasıl alabilmiş?" Babanın savunması; "bu arsayı para biriktirip aldım." Kadın üç paralık yalana mı gülsün babasının yaptığı kalleşliğe mi?

***

Mahkeme kadının aleyhine karar verdi ve arsa babada kaldı.

Babadan ziyade bütün işi organize eden uyanık damada!

Ömrünün yapraklarının üzerine basan kadından eksilen sadece arsa değil, babasından yediği kazık. Tek suçu da babasına güvenmek!

***

Para böyle bir şey!

İnsana evladını bile sattırıyor.

Parayı köpeğin önüne atsan yemiyor ama babalar kızlarının hakkını bile çatır çatır yiyor.

Hatta o parayı domuz gibi bir damada yedirmeyi hak sayıyor!

İnsanoğlu gariptir; her zaman kendine seçeceği kurbanları aramakla geçirir ömrünü.

Paraya kurban olurken!

***

Bir insan para için her şeyi yapar mı? Aklımızın almadığı da bu.

Ne yazık ki er niyetine adam olmakla vicdansızlığın her niyetine eğilmek arasında tercihler şimdiki zamanda böyle.

Baba belki mahkemeyi kazandı ama para için ölenlerde insana özgü ipuçları arandığında bütün deliller onların aleyhine çıkar.

Umurlarında olmasa da onların insan mezarlığında yerleri yoktur.

***

"İnsanın hamuruna para karıştıktan sonra kansızlık kaçınılmaz oldu" derler.

Bize söyleyecek başka söz kalmıyor; bir baba kızının helal arsasının bile üzerine yattıysa!

Bu meseleden çıkan sonuç;

"bu devirde babana bile güvenmeyeceksin!" Hele ruhunu paraya sattıysa!



Hasrete kuruldu

Bütün saatler

Vuruldu içimde

Sevda kuşları

Ayaz gecelerde

Fayda etmiyor

Vefasız ellerin

Dokunuşları



Acının gömleği

Üstümden çıkmaz

Hayata borçluyum

Hesabım tutmaz

Adresim sevdaydı

Kapım çalınmaz

Vay benim gençliğim

Vay benim ömrüm

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Sokaktaki kadından mendil al.

Bankalara asla güvenme.

Aç insanı geri çevirme.

Sakin ol.



Kalbinde yılan cebinde akrep taşıyan insanları hiçbir zaman sevmedim!



Tüccarın günlüğü!

"Ne kadar kansız olduğumun farkındayım ama bu beni kötü biri yapmıyor çünkü ticaret yapıyorum.

Dolar yükselmiyor diye ben alçaklığımdan vazgeçecek değilim.

Süt ve et ürünlerinin içine neler kattığımı biliyorum ama insanlar bayılıyor ki alıyorlar.

Üstüme düşen kötülüğün karşılığını alıyorsam kendimi niye sorgulayayım.

Bize böyle öğrettiler, şerefsizliğin uzun soluklusu makbuldür! Ve gerçek tüccarlık da budur!"





