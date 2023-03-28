Bu gece!

MİLLİ takımın Ermenistan karşısında aldığı 3 puanla oynadığı futbol arasındaki gerçekler çelişkilerle dolu.

Duvara astığımız 3 puanlık çerçevenin içindeki fotoğraflar iç açıcı değil çünkü.

Milli takımda forma giymenin, isimlerin görkemine değil emeğe ve alın terine baktığını öncelikle Kuntz'un bilmesi gerekir.

Kendi takımlarında şahlanıp milli formayla gezintiye çıkanların ismini vermeye gerek yok, her şey sahada gözüküyor!

Hırvatistan maçında yenilmeyi reddedip galibiyet istiyorsak, mücadele gücü yüksek oyuncularımızı görmek istiyoruz. Davete icabet edenleri değil.

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Ermenistan maçında cımbızla çekip öne çıkaracağımız futbolcumuz varsa o da Mert Günok'tur.

Bu adam ne badireler atlattı, büyük sakatlıklar yaşadı ama yeteneğinden bir şey kaybetmedi.

Niye? Çünkü gerçek bir profesyonel gibi davrandı, hep çalıştı.

Smokinlerin içinde değil, kaleci kazağının içinde durdu. Şenol Güneş de Beşiktaş'ta göreve geldiğinde onun arkasında durdu, güveninin karşılığı ortada.

Bugün tartışmasız ülkenin en iyi kalecisi.

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Bu gece önemli bir gece.

Milli takımımızın kendine yakışanı yapması gereken bir gece.

Ermenistan maçında ayaklarına karasular inenlerin, o formanın içine ruhunu sokacakları bir gece.

Yeter artık! Biraz da biz önden gidelim, rakiplerimiz ardımızda kalsın.

Yıllardır durduğumuz yerde hayal kurmaktan bıktık çünkü.