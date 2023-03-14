Sihir!

GALATASARAY'IN galibiyetler serisiyle kırdığı rekoru takvim yaprakları da onayladı tarih de.

Bu tarihi futbolcularıyla birlikte yazarken alkışların en büyüğünü hak eden Okan Buruk'tur. Bu sezon ligin şövalyesi.

Kendisine alkışlarımızı gönderiyoruz, "sezon başında sosyal medyada hasta hikayeler üretenlerin de kulakları çınlasın" diyoruz.

Böylesine tarihi bir galibiyet serisine sıkı tutunmak gerekir ama "kimse sonuna kadar kazanamaz" gerçeğini de tırnak içine almak gerekir.

Her ihtimale karşı!

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Beşiktaş'ın Başakşehir önündeki galibiyetin özeti; bir adamın varlığının birçok şeyin yokluğunu örtbas ettiğidir.

O adam Aboubakar! Geometri uzmanı.

İki haftadır attığı gollere bakıorum, rakip savunma oyuncularının "savunma haklarını" ellerinden alıyor. Alkışların kralı da ona kalıyor.

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Güzel insanlara özgü sihirli görüntülerle doludur futbol.

Talihsiz sakatlıklar yaşayan Trabzonsporlu Visca'nın, Adana Demirspor karşısındaki fantastik golü, "sihirli küremi burada bırakmıştım" anonsu gibiydi.

Bir emekçi olarak yıllardır aldıklarının hakkını veren adamın, o vuruşunda sihir de hakkını verdi tribünler de.

Futbol olarak keyif alamadığımız bir haftanın sihri de atılan gollerdeydi zaten.