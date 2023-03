Mal beyanı!

İNANDIKLARI için mücadele edenlere saygılarımı sunuyorum.

Ama olası bir iktidar değişikliğine karşı, "dil değiştiren" yol değiştiren ve adına gazeteci denilen insanlara zerre kadar saygım yok.

Nerden çıktıkları belli olmayan bu insanların son yıllarda mesleğimizin boynuna dolandığını biliyoruz.

Ve ne utançtır ki eli kalem tutan bu mesleğe yıllarını veren insanları hükümsüz kılacak kadar değerli sayılıyorlar.

Ağızlarının içine düşenler varken!

***

Televizyon sistemi körükledi bunları.

Basın şeref kartının hükümsüzlüğüne karşılık yeni gazeteci kimlikleri böyle programlandı.

Çoğunun planları yalılarda oturmak, alabildiğine lüks bir hayat sürebilmek ve parayı bulmaktı.

Ne yazık ki onlara yol verildi ve istedikleri hayata kavuştular!

***

Bazıları "tıslayarak" konuşuyor!

Dilde işlenen cinayetlerin sorgusu yapılmadığı içindir ki zehir para ediyor.

Allah gazeteci denilen kimliklere de insanlığın bütün hallerini bağışladı.

Uçan kuşları da örnek gösterdi.

Sürünen böcekleri de.

***

Onlar hazine sandıklarından çıktı bizler gecekondu mahallelerinden.

Onların şarap mahzenleri var bizlerin aynı dili konuştuğumuz okuyucularımız.

Bizler hala Kafka'nın mektuplarını okuruz, onlar değerlerimizin canına okur.

Kendilerine "aydın süsü" verenlerin çoğunun "karanlık öyküsü" vardır.

Çünkü onurlu bir gazetecinin milyon dolarlarının olmasının imkanı yoktur.

***

Eski moda gazeteciler, yakalayamadan kaçırdıkları günleri biriktirirken, gazeteciliğin "sırnaşma gücünü" keşfedenler yeni bir tür icat ettiler.

Ahlaksızlığı güncelleştirdiler.

Bu mesleğin rütbesi kalemdi, kirli parayla takas ettiler.

Bakmayın kurdukları adalet konulu cümlelerine, vicdan onların para kutusudur!

O cümleler; "daha doymadım" sokağında alacakları yeni yalıların da tapusudur!

***

Her 5 yılda bizlerden mal beyanı istenir.

Ben de derim ki; "gazetecilerin mal beyanları kamuya açık olmalı." "Kimin ne mal olduğu" en iyi biçimde böyle görülür çünkü.

Popülerliğin her şeyin üstüne çıktığı bir dünyada bir anlamı kaldıysa eğer!



Sen benden ayrılmadın

Gözlerin ayrıldı

Ve şimdi onlar

Bana mı düşman



Sen benden ayrılmadın

Ellerin ayrıldı

Ve şimdi onlar

Bin kere pişman



Ayrılsa da yollar

Kalplerimiz bir

Sen gitsen gölgem

Peşinden gelir

Kapım hep açıktır

Hiç çalmadan gir

Bize aşk lazım

Ayrılık değil

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuğunun bilgisayarla ilişkisini kontrol et.

Kitap reyonunu gez.

Dedikodu yapma.

Gerçek sanata değer ver.



Olduğunuzdan farklı görünmeye çalışmaktan daha stresli bir şey yoktur.



Yorum yok!

Amerika'daki bir hapishaneye yeni atanan müdür, mesai arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı ve ağır suçtan hüküm giyen mahkumların dikkatini sanata çekmek için ilginç bir öneride bulundu.

"Ayda bir kez mahkumların da katılacağı opera söyleşileri yapalım." Bu düşünceye tepki gösterenlerin düşüncesi daha ilginç.

"Adamları bir daha mı katil edeceksiniz müdür bey?"