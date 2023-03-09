Bir hayal!

MAGAZİN gazeteciliği yaptığım yıllarda sürekli fotoğraf çekerdim, şimdi gözlerimle çekiyorum fotoğrafları.

Gariban edebiyatını seviyorum, simitçileri, pazarcıları, sokak satıcılarını.

Binecek at dahi bulamadığı zaman dönülmez akşamın ufkuna yürüyenleri.

Paranın kokusunu aldıkları zaman kuyruk sallayanları değil.

***

Hala çocukluğumuzun bizlere öğrettiği gerçeklerin peşindeyiz.

Acılara "benimdir" diyebiliyoruz.

Kiraz sapı kaynatıyoruz gözlerimize iyi geliyor. Karanfil koyuyoruz cümlelerimizin arasına bakışlarımız ütülü.

Sözü dönüp dolaşıp kardeşliğe ve huzura getiriyoruz, çekerken aramızdaki siyah tülü.

***

Vicdanı ziftle kaplanmış olanlar ve gözlerine perde inenler okusun diye yazmıyoruz.

Mazinin kartpostallarını ve geleceğin anonslarını "vicdan kargoyla" yolluyoruz.

Burgazada'da ilkokulu yatılı okudum.

Rum ve Ermeni arkadaşlarımız vardı.

Lisede, üniversitede Kürt arkadaşlarımızla birbirimize can verme yarışındaydık, hala öyleyiz.

Biz insanları severken nüfus cüzdanlarına bakmamayı çocukken öğrendik.

***

Şimdi yaz günleri için susuzluk tehlikesinden bahsediliyor da ruhtaki kuraklıktan daha tehlikelisi yoktur.

Dişimizden tırnağımızdan ayırdığımız günlere bile göz dikenler var.

Olsun! Boynumuz kıldan ince.

Hayat kitabından insanlığı çıkarın elde bir şey kalmaz.

O yüzden dünyanın anlamı yaşamak için değil yaşatmak içindir.

Hele insanları sevince!

***

Varsın eklem ağrılarımız olsun.

Varsın işçi babaların gömleklerinin yakaları kirli olsun yürekleri ve elleri kirli değil ya!

Bunlar da geçecek. Hangi tarih yürekli insanları yenik sayabilir ki!

***

Nereden çıktıkları belli olmayan ve adının önüne "gazeteci, araştırmacı" etiketleri konan cahillerin bizleri ekranlardan yönlendirmesine izin vermeyeceğiz.

Kendimize sorduğumuz soruların cevabını vicdanlarımızla vereceğiz.

Kolay yoldan elde edilen popülerliğe değil saygınlığa göstereceğiz itibarı.

***

Acı gerçekleri değiştirmek isteyen bir hayaldir benimkisi; olsun!

Bir çiçeğin açmak için hiçbir zaman bahanesi olamaz, dünyanın da dönmek için.

Dünyanın işi ne dönsün dursun!

Ama bu şiddet ve nefret de dursun!





İpek mendil tutardık

Sevdanın gözyaşına

Yetişmek ne mümkündü

Hayatın telaşına



Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sedalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar



Çocukluğumuz duruyor

Yazlık sinemalarda

Elde kaldı biletler

Hala bizi hatırlayan

Birileri yaşıyorsa

Kalbimize emanetler



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Patlamış mısır yiyerek film izle.

Şans oyunlarına güvenme.

Eski giysileri değerlendir.



Külkedisi bile her gece ayakkabı değiştiriyor, 'Simge'si para!



Dizi edebiyatı!

Televizyon dizilerinde sürekli olarak şatafatlı sofralar, lüks evler, pahalı giysilerle güzel kadınlar.

Göz boyamak, özendirmek ve bilinçaltına mesajlar yüklemek.

Yeni moda diziler: gerçek hikayeden esinlenilmiş!

Gariban insanların gerçek hikayeleri dizi olacak kadar değerli olmadığı için, sükseli yalanlar diyarında gezintinin getirisi büyük. Bu da zengin dizi edebiyatı!

Not: Zenginlerin eğitim harcaması yoksulların eğitim harcamasından 250 kat fazla.