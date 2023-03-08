Kadınlar Günü

DÜNYADAKİ mal varlığının sadece yüzde 2'si kadınlara ait.

Ne utançtır ki dünyadaki işlerin yüzde 68'i kadınlar tarafından görülüyor.

Sonra da yılda bir günü çalışan kadınlara ayırıp, kadınların sözde gönlü alınıyor.

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Şiddet gören kadınlar üzerinde bundan birkaç yıl önce bir araştırma yapılmıştı.

"Gelecekten umutlu musunuz?" sorusuna verilen cevaplar felaketti; yüzde 63'ü "hayır" dedi.

Kadınların yüzde 61'inin kendilerini özgür hissetmediği gerçeği de karanlık tablonun acı bilançosuydu.

Yüzde 25'lik kesim kendilerini evde yemek yaparken özgür hissediyordu, yüzde 24'ü arkadaşlarıyla otururken.

Özgürlüğün en yüksek hissedildiği an; yalnız yürümek.

Böyle düşünen kadınlar yüzde 27'lik kesimi oluşturuyordu.

Arkalarındaki karanlık gölgeleri hesaba katmadan yürümekten bahsediyorlardı kuşkusuz.

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İşin en acı yanı, araştırmada kadınların yüzde 48'inin kadın olarak doğmayı istememesi.

Buna şaşırmıştım. Belki de erkek egemenliğine erkeklerin arasına karışarak son vermenin daha kolay olacağını düşünmüşlerdi.

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Kıssadan hisse.

Uçurumdan sarkan bir halata 11 kişi asılıdır 10 erkek ve 1 kadın.

İp herkesi taşıyacak kadar güçlü olmadığı için birinin ipi bırakması gerektiğine karar verirler ama bu kişinin kim olduğuna karar veremezler.

İşte o anda kadın çok etkileyici bir konuşma yapar, gönüllü olarak ipi bırakacağını söyler.

Çünkü bir kadın olarak kocası ve çocukları için ve hatta erkekler için her şeyi karşılık beklemeden yapacağını belirtir.

Hikayesini bitirir bitirmez erkekler onu alkışlamaya başlar.

Bütün kadınlar bu görüntüyü bir anlık da olsa gözlerinin önüne getirip kadın zekasına saygılarını sunsunlar ama alkışlayan erkekleri zarafetle eş tutmasınlar.

Çünkü adım gibi biliyorum ki halata asılı 10 erkeğin üzerinde silah olsa önce kadını vururlardı.

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Paraya doymayan insanlığı doyuramaz!

Dünya patronları dünya nüfusunun fazlalığından şikayet edip virüsleri bile haklı çıkarma duygusunu aşılarken özneleri paraydı.

Savaşları körüklerken silah satmanın ekonomisini zenginleştirirken, insan canına zerre kadar değer vermediklerini de gösterdiler.

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Bugün Dünya Kadınlar Günü.

Kadınların üretim ve hakimiyet alanını genişletmeden, kendilerine hak ettikleri özgürlükler verilmeden bu dünya mutlu ve huzurlu olamaz.

Bir günlüğüne bile olsa!



Kapılmaya gelmiyor

Sevdanın rüzgarına

Yanmak dersen buna

Yandım be ana



Rüzgara uçar kuşlar

Yeri geldi yoruldum

Sadece kalbimden değil

Sırtımdan da vuruldum



Ömrümce duymadım

Kalbimde hasretine

Duyduğum sızı kadar

Hiçbir sevda fotoğrafı

Bu kadar derin olmaz

Anneyle kızı kadar

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Depremi unutturma.

Dişini fırçalarken suyu kapat.

Erken açan çiçeklerin fotoğrafını çek.

Martıları izle.



Kimse büyüklük taslamasın bu dünyanın çocukluğa ihtiyacı var.



Kadın yüreği

Çocukken uç uç böcekleri için söylediğimiz bir tekerleme vardı.

"Uç uç böceğim annen sana terlik pabuç alacak!" Babalar bu tekerlemenin içine neden girememiştir acaba?

Çocukların gözünde bile kadın yüreğinin anlamına sahip olamadıkları için mi?

Cevap: Kesinlikle öyle!



