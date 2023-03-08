DÜNYADAKİ mal varlığının sadece yüzde 2'si kadınlara ait.
Ne utançtır ki dünyadaki işlerin yüzde 68'i kadınlar tarafından görülüyor.
Sonra da yılda bir günü çalışan kadınlara ayırıp, kadınların sözde gönlü alınıyor.
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Şiddet gören kadınlar üzerinde bundan birkaç yıl önce bir araştırma yapılmıştı.
"Gelecekten umutlu musunuz?" sorusuna verilen cevaplar felaketti; yüzde 63'ü "hayır" dedi.
Kadınların yüzde 61'inin kendilerini özgür hissetmediği gerçeği de karanlık tablonun acı bilançosuydu.
Yüzde 25'lik kesim kendilerini evde yemek yaparken özgür hissediyordu, yüzde 24'ü arkadaşlarıyla otururken.
Özgürlüğün en yüksek hissedildiği an; yalnız yürümek.
Böyle düşünen kadınlar yüzde 27'lik kesimi oluşturuyordu.
Arkalarındaki karanlık gölgeleri hesaba katmadan yürümekten bahsediyorlardı kuşkusuz.
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İşin en acı yanı, araştırmada kadınların yüzde 48'inin kadın olarak doğmayı istememesi.
Buna şaşırmıştım. Belki de erkek egemenliğine erkeklerin arasına karışarak son vermenin daha kolay olacağını düşünmüşlerdi.
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Kıssadan hisse.
Uçurumdan sarkan bir halata 11 kişi asılıdır 10 erkek ve 1 kadın.
İp herkesi taşıyacak kadar güçlü olmadığı için birinin ipi bırakması gerektiğine karar verirler ama bu kişinin kim olduğuna karar veremezler.
İşte o anda kadın çok etkileyici bir konuşma yapar, gönüllü olarak ipi bırakacağını söyler.
Çünkü bir kadın olarak kocası ve çocukları için ve hatta erkekler için her şeyi karşılık beklemeden yapacağını belirtir.
Hikayesini bitirir bitirmez erkekler onu alkışlamaya başlar.
Bütün kadınlar bu görüntüyü bir anlık da olsa gözlerinin önüne getirip kadın zekasına saygılarını sunsunlar ama alkışlayan erkekleri zarafetle eş tutmasınlar.
Çünkü adım gibi biliyorum ki halata asılı 10 erkeğin üzerinde silah olsa önce kadını vururlardı.
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Paraya doymayan insanlığı doyuramaz!
Dünya patronları dünya nüfusunun fazlalığından şikayet edip virüsleri bile haklı çıkarma duygusunu aşılarken özneleri paraydı.
Savaşları körüklerken silah satmanın ekonomisini zenginleştirirken, insan canına zerre kadar değer vermediklerini de gösterdiler.
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Bugün Dünya Kadınlar Günü.
Kadınların üretim ve hakimiyet alanını genişletmeden, kendilerine hak ettikleri özgürlükler verilmeden bu dünya mutlu ve huzurlu olamaz.
Bir günlüğüne bile olsa!
Kapılmaya gelmiyor
Sevdanın rüzgarına
Yanmak dersen buna
Yandım be ana
Rüzgara uçar kuşlar
Yeri geldi yoruldum
Sadece kalbimden değil
Sırtımdan da vuruldum
Ömrümce duymadım
Kalbimde hasretine
Duyduğum sızı kadar
Hiçbir sevda fotoğrafı
Bu kadar derin olmaz
Anneyle kızı kadar
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Depremi unutturma.
Dişini fırçalarken suyu kapat.
Erken açan çiçeklerin fotoğrafını çek.
Martıları izle.
Kimse büyüklük taslamasın bu dünyanın çocukluğa ihtiyacı var.
Kadın yüreği
Çocukken uç uç böcekleri için söylediğimiz bir tekerleme vardı.
"Uç uç böceğim annen sana terlik pabuç alacak!" Babalar bu tekerlemenin içine neden girememiştir acaba?
Çocukların gözünde bile kadın yüreğinin anlamına sahip olamadıkları için mi?
Cevap: Kesinlikle öyle!