Sihirli gençler

FUTBOLUN içindeki kötü insanları, rakibinin bileğine basıp katletmeyi matah bir şey sanan zorbaları ve tribünlerdeki linç meraklılarını fazlasıyla görüyoruz ama güzel insanları parmakla gösteriyoruz.

Sezon başından beri Ferdi Kadıoğlu'nun harika mücadelesini izliyorum.

O formanın içinde aldığı her nefesin karşılığını vermeye ant içmiş.

Yetenekse yetenek, terbiyeyse terbiye, iliklerine kadar hem de.

Kayseri deplasmanında beynindeki düşüncelerinin ışığını sahaya yansıtan bir Ferdi vardı yine.

Attığı gol Fenerbahçeli çocukların rüyalarına taşınacak kadar özeldi.

***

Arda Güler'in sahadaki varlığının ne çok şey ifade ettiğini görelim.

Sol ayağıyla sahanın her yanına hükmeden bir duruş sergilerken, yüzündeki tertemiz ifadeye kendi çocuğumuza bakar gibi bakalım.

Böyle biriyle futbolun kanayan yerlerini ovarken, eski zaman efsanelerinin fotoğraflarını çıkaralım hatıra defterlerimizden. "Onlara ne çok benziyorsun" diyelim.

Kayserispor tribünleri bile bu delikanlıyı oyundan çıkarken alkışlıyorsa, bütün duvarlara "futbolumuzun Arda Güler gibi meleklere ihtiyacı var" diye yazalım.

***

Çünkü gençlerin direncini arttıracak ve futbola asalet katacak değerler böyle gençlerin duruşuyla ve verdiği emeklerle şekillenecek.

Asaletin kök salması adına böyle insanları işaret etmek boynumuzun borcudur.

O yüzden mazinin güzel insanları eski güzellikleri çeken faytonların içinden bana el sallıyor.

Ben de Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler gibi gençlere el sallıyorum.