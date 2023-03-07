Masada ne vardı?

KAÇ gündür her kanalda altılı masanın bölünmesi konuşuluyor da depremin çaresiz insanları bile unutuldu.

O masada ne vardı?

Birileri için beslenen umutlar vardı, birileri için soru işaretleri.

Başka?

Birbirlerine ne kadar yakın otursalar da aralarındaki uzaklığı hesap edemeyen 6 kişi vardı.

Başka?

Ördükleri duvarı göremeyenler.

Başka?

Kilitli ve şifreli kara kutular vardı.

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Peki, o masada ne yoktu?

"Biz" olma duygusu yoktu.

İnanç ve sadakat yoktu. Yol haritası ve lokomotif dumanı yoktu.

Aynı fikirde olduklarını zannedenlerin, belki kendilerinden bile haberi yoktu.





Özgürlük tutkusu

Sarar herkesi

Uyuyan kalplerin

Uyandığı gün

Sokaklara sığmaz

İsyanın sesi

Bıçağın kemiğe

Dayandığı gün



Sabırlar tükenir

Gün gelir elbet

Yumruklar sıkılır

An gelir elbet

Bizim de sesimiz

Duyulur elbet

Bıçağın kemiğe

Dayandığı gün

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Kusurlarını söyleyecek dostlar edin.

Kablosuz hayatı dene.

Çocukların fotoğrafını çek.

Haberleri izleme.



Yaşlanmaya en çok deniz kıyılarında yaşayanlar direniyor!



Yazık ki öyle!

Geçmişteki ünlü isimlerin zarafetine bakarım. Onların kullandıkları cümleler bile başkaydı, gösteriş yapmaktan kaçarken insanlığa yelken açtılar.

Evet, birçoğu otel odalarında ya da bakımevlerinde kürek kemikleri çıkmış halde öldüler.

Her insan gibi zamana karşı verdikleri mücadeleyi kaybettiler ama kimliklerini hiçbir zaman kaybetmediler.

Şimdikiler "duman altı" özlemleri için Amsterdam'dan görüntüler paylaşsın, Miami'de bikinisiyle şehvetli pozlar versin.

Sosyal medya da onlara yol versin alkışlar göndersin!

Ve bunun adına sanat densin öyle mi?

Yazık ki öyle!