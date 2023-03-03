Omuz omuza

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve beİN Medya'nın ortaklaşa düzenlediği 'Omuz Omuza Kampanyası'nda futbolun gücünü gördüm.

Kulüp başkanlarının aynı fotoğrafın içindeki bütünlüğünü, teknik direktörlerin ve futbolcularımızın oluşturduğu harika tabloyu.

Sevda ve iyilik siperlerinde yerini alanların cümlesini alkışladım.

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Çocukların kahramanı Mbappe, Fransa'dan bağlanırken kurduğu cümlelerin içindeki insani duyguları alkışladım. Başka dilde yazılsa da konu çocuk olduğunda her mektubun dili aynıdır.

Böyle günlerin özel insanı Acun Ilıcalı'nın geceyi nasıl ustaca organize ettiğini gördüm.

"Bir kutup yıldızı hayırseverlere işaret fişeği gönderiyor" dedim.

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İnsanlar cebinden de verdi yüreğinden de.

Kumbarasını boşaltıp bağışlayan istiridye kabuğunda inci gibi evlatlarımız vardı.

Orada bulunanlar, bulunmayanlar, ekran başında olanlar olmayanlar hep birden haykırdılar. "Ellerinizi bırakmayacağız çocuklar."

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Evet deprem sonrasıyız ama aslında umutların başlangıcıyız.

İyilikler çoğalan yanımız.

Yürüyoruz, güzel insanlarımızı yüreklere yaza yaza!

Elinden tutarak bütün çocukların, sonsuz bir aşka yürümek gibi.

Kara günlere inat mavi bir yolculuğun izinde omuz omuza.