Cevap!

BİR firmanın insan kaynakları işe almak istediği eleman için bir soru hazırladı ve soruya en uygun cevabı veren kişiyi işe aldı.

Soru açık ve netti.

"Karanlık yağmurlu bir gece, fırtına var şimşekler çakıyor ve siz sabaha karşı ıssız bir yolda otomobilinizle tek başınıza evinize gitmektesiniz.

Otomobiliniz 2 kişilik ve biraz ilerideki otobüs durağında 3 kişi bekliyor.

Birincisi bir doktor, sizi daha önce geçirdiğiniz kalp krizinden kurtarmış.

İkinci kişi çok yaşlı ve hasta ve neredeyse can çekişiyor.

Üçüncüsü sıkça rastladığınız ve her zaman tanışmak için can attığınız hayalinizdeki insan.

Hava gittikçe kötüleşiyor ve otomobilinizde sadece bir kişilik yer var.

Bu durumda ne yapardınız?"

***

Görüşmeye katılanların cevapları farklı.

. Hasta adamı alır en yakın hastaneye götürürdüm.

. Doktor daha önce hayatımı kurtardığına göre onu alırdım.

. Manen düşünürsem tabii ki hasta adamı alırdım fakat kendi geleceğim ve duygularım için her zaman tanışmaya can attığım hayalimdeki insanı alırdım.

***

Görüşmede cevapların neredeyse yüzde 90'ı yaşlı insanı arabaya almaktan yana kullanılmış.

Ve bu soruları cevaplayan yüzlerce insan arasından sadece bir kişi işe alınmış. İşte o kişinin cevabı.

"Arabadan inip anahtarı doktora veririm. Doktor benim hayatımı kurtardığı gibi yaşlı hastayı da hastaneye yetiştirip kurtarabilir. Böylece ben hayalimdeki insanla otobüs durağında baş başa kalıp onu tanımak fırsatını elde edebilirim." Herkesin birini "almak" istediği yerde "anahtarı veren" kişinin cevabından çıkarılan önemli dersler var.

***

Hayali müsamerelerde bile kendinize biçtiğiniz rol çok önemli.

Akıl size sunulanın dışında çözüm aramaktır çünkü.

Her soruya "ortak cevap" verenlerin dışında kalabilecek kadar farklı düşünebiliyorsanız size başrol yakışıyor ve kapılar da ardına kadar açılıyor.

Ancak bu şekilde düşündüğünüz zaman verdiklerinizi geri alabilirsiniz hayattan.



Acının gömleği

Üstümden çıkmaz

Hayata borçluyum

Hesabım tutmaz

Adresim sevdaydı

Kapım çalınmaz

Vay benim gençliğim

Vay benim ömrüm



Hasrete kuruldu

Bütün saatler

Vuruldu içimde

Sevda kuşları

Ayaz gecelerde

Fayda etmiyor

Vefasız ellerin

Dokunuşları



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Dişini fırçalarken suyu kapat.

Pilli küçük lambalar kullan.

Korna çalma.

Semt pazarından alışveriş yap.



Dürüstlük bedel ödemeyi gerektirir ama mutlak yürek ister.



Hayati tehlike!

Çocukluğumun geçtiği Merter Tozkoparan'da evler dokunsak yıkılacak gibi. Geri dönüşüm başladı ama sonradan yapılan binalara öncelik tanındı, eski binalar kaderini bekliyor.

Top oynadığım mahallenin bir bloğu yıkılma tehlikesiyle boşaltılıyor, insanlara bin 700 lira kira yardımı yapılıyor.

İnsanların o kira yardımıyla daha tehlikeli bir evde oturmaktan başka şansları yok.

Ekranlardaki deprem filozofları sükseli semtlerin zeminlerinin derdine düşeceklerine, gariban mahallelerdeki içler acısı evlerin peşine takılsınlar.

O zaman onların bilime hizmet ettiklerinin farkına varalım.

Yıkılan evlerin geri dönüşümü için de fazla beklenmemesini de yetkililerden rica edelim.