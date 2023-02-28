Rant iklimi!

ŞUBAT ayının içinde Mayıs unutulmuştu da hafta sonu onu bulduk.

Kış güneşinin getirisi ne güzeldir ama ya sonrası?

Bir arkadaşım, "yaz mevsiminde susuzlukla hazin bir buluşmamız olabilir mi?" diye sordu.

"Bu dünyada Nisan yağmurları da kısa sürmeyi bırakmıştır" dedim.

***

Depreme karşı üretilen projeleri de her gece ekranlarda dinliyoruz.

Kendilerini deprem haberlerinin filozofu sayanlar, İstanbul'da korkuyu çağırıyor geceleri.

Deprem filozofları emlak piyasasını yönlendirirken, hatırı sayılır bazı semtlerdeki daireler üzerinden "rant iklimi" yaratıyorlar.

Bunu en güzel biçimde 1999 depreminden sonra bazı ilçelerin üzerine oynanan oyunlarda gördük.

Deprem konusunda ahkam kesenlerin cümlesinin halka açık olarak mal beyanında bulunmasını talep ediyorum.

Oturdukları evlerle sahip oldukları evler arasındaki hatlara neler döşenmiş yakından görelim!

Bakalım bilim adına mı konuşuyorlar, alacakları tapular adına mı?

***

İsteriz ki bütün insanlar sağlam binalarda otursun.

İsteriz ki umutlarımız adına da sağlam gerekçelerimiz olsun.

Merter Tozkoparan'da birkaç yıl önce geri dönüşüm başladı da tehlikenin göbeğinde olan evler şimdilik devre dışı.

70 yıllık binaların yerine yenilerinin yapılması için en az 15 yıl gerekiyor.

Ederi yüksek binaları "tehlikeli alan" olarak gösteren deprem filozofları için gariban mahallelerin neden hükmü yok?

Çünkü orada korkunun rantı yok!

***

Bilim insanlarının süsü bazen yalan hayallerin öyküsüdür.

Bundan yıllar önce gelecek zamanın güzelliklerini işaret edenlerin sulandırdıkları hayallere bakın!

2050 yılında evlerde her şey otomatik olacak. Evin erkeği özel bir sistem sayesinde sabahları eşi duymadan uyanacak. İşine otomatik otomobilinde bahis oynayarak otomatik makasla kendini tıraş ederek gidecek.

Ayrıca yağmurda ıslanmamak için görünmeyen elektronik şemsiyeler var, bir de sonsuz hayat masalı. Yeme de yanında yat!

***

Bu teknolojik masallarla yeteri kadar uyutulan insanlar, çocukluğunun geçtiği evlerdeki masalımsı günleri özlüyor.

Duvardaki ahşap çerçeveli siyah beyaz fotoğraflardaki dedeler de merakla izliyor onları.

"Kalbinizi iyiliklere açtığınız zaman hayat sizin için korkulacak bir şey değil" diyorlar.

"Yeter ki tabiat anaya saygı gösterin, birbirinizin yüreğine su serpmekten de vazgeçmeyin."



Bu dünyanın adaleti

Yok arkadaş yok arkadaş

Dosttan gördük ihaneti

Çok arkadaş çok arkadaş



Saat gibi kurulduk da

İyi günde sorulduk da

Sırtımızdan vurulduk da

Ah demedik ah arkadaş



Kazdılar da kuyumuzu

Sular geçti boyumuzu

Ömrümüzü kuzu kuzu

Biz yedirdik biz arkadaş



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Anahtarı otomobilin üzerinde bırakma.

Uyuşturucuyla mücadele et.

Balık tut.



Her şeyin galibi zaman ama biraz da iyiler kazansın artık.



Onlar da var!

Dünya daha güzel olmalı!

Deprem sonrası ihtiyacı olanlara evlerini açan hayırsever insanlara bakıyorum.

Onlara karşılık sayısız evi olan ama kılını bile kıpırdatmayan nice zengini biliyorum.

Parayı köpeğin önüne atsan yemez ama bu insanların önüne atın çatır çatır yerler.

Günahlarından kaçarken yakalanırlar da utanmadan "vicdanımız rahat" derler.

Onlar öldüklerinde mezarlarının başına kasa koyduracaklar, kefenlerinin yanına da böcek ilacı.