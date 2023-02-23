Borç!

GÖKYÜZÜNÜ bulutlardan temizlemek kadar kolay değildir, toprağın altındaki elektrik yüklü fay hatlarını temizlemek.

Deprem evleri dibe doğru yürütür.

Bilenin de bilmeyenin de konuştuğu bir sistemde, ekranlarda filozof önermeleri vardır da deprem teorileri bile çürütür.

"Hiç ummadığınız anda ayaklarınızın altındaki örtüyü çekerim!"

***

11 ilimizin yaraları sarılmadan İstanbul depreminin anonsları başladı.

Herkes zemin etüdü ve oturduğu binaların derdine düştü.

Onca deprem gördük de hangisinden ders çıkardık acaba?

İstanbul'daki büyük depremin üzerinden 24 yıl geçti. O gün enkaz altında kalan çocuklar yaşasaydı, bugün hepsi birer delikanlı harika genç kızlardı ama onların ömrünü çalan müteahhitler hala yaşıyor.

Şimdi çocukları korku ve panikle büyütürken, afet hallerinde nasıl davranacaklarını bile kendilerinden esirgiyoruz.

Yaz gelince Bodrum, Çeşme kıyıları dolunca, depremin esamesi okunacak mı sanıyorsunuz?

***

Fırtına kuşlarını izlemek bazen önemli dersler verir hayat adına.

Bundan üç yıl kadar önce İstanbul'da şiddetli bir rüzgar esiyordu.

Ağacın tepesinde bir kuş yeni yaptığı yuvasında yumurtalarına kendini siper etti.

Anne kuşun getirdiği çalı parçalarından yaptığı yuvanın iplerle bağlandığını bile gördüm, o mühendislik harikasını.

Kuşların depremi de böyle.

Gerektiğinde taşı yaran hayat, yuvasını namuslu biçimde yapan bir kuşa dişini geçiremedi.

Ölümü aşmanın yolu hayata katlanmaktan geçerken, Allah'ın o kuşa verdiği fırtınaya katlanma gücü yuvasını özenle kurmasının bedeliydi.

İnsanların birbirini aşağılarken kullandığı "kuş beyinli" tanımlamasına mahsuben!

***

Giden ağaçların yerine yenisi gelmez, beton gelir harç gelir, çocuklara ömür boyu borç gelir.

Bundan 20 yıl önce yapılan bir araştırmaya göre dünyada iklim değişikliklerinin önüne geçebilmek için kişi başına 10 bin fidan dikilmesi gerekiyordu.

Şimdi bu rakam 100 bini bulmuştur.

İstanbul depreme davetiyesini bastırırken, kesilen ağaçların vebalini ödemeyecek mi?

Nefes alınacak yer kalmayan bir şehirde, deprem en çok hazırlıksız yakalamayı seviyorsa, bizler ağaçları sevmeyi niye bıraktık?

Ayrıca bir dalganın yükselişine de iyi bakalım; denizler kendilerine ait olmayı geri verir ama kendisinden alınanı da mutlaka geri alır.

***

Her insanın geçmişteki savurganlığının bedeli olarak geleceğe borcu vardır.

Ama ne yazık ki, insanoğlunun tüketim ruhu acımasızdır.

Bu dünyayı çocuklardan kiraladık, hepimiz bizden öncekilerden alacaklıyız diye çocuklara olan borcumuzu ödemekten kaçınamayız.

Borç namustur inkar etmeyelim.

Ödemesek de ödetir hayat!



Umursamıyor beni

Cezamı sürdürüyor

Deli gibi sevdiğimi

Bildiği halde

Bıkmadım usanmadım

Yokluğunu sevmekten

Beni mahrum ediyor

Sevdiği halde



Varlığım yokluğuna

Armağan olsun

Tenine başka ten

Değene kadar

Bu yürek senden hiç

Vazgeçmeyecek

Sen peşimi bırak

Diyene kadar



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Bilgi sahibi olmadan konuşma.

Bebeği güldür.

Semt pazarından alışveriş yap.

Müzikle uyu.



'Vicdan azabının yerini kötülüğün gazabı aldı' desek nafile!



Delinin günlüğü

"Bugün akıl hastanesinde doktorların beni akıllandıracak olan hapları yuttum.

Benim gördüklerimi doktorların görmediğini biliyorum ama sipariş ettiğim kitapların listesini görünce deli oluyorlar.

Kaderimin ağlarını toplarken bir baktım içi balık dolu, hepsini denize attım." Not: Delilerin ipiyle kuyuya inerim.