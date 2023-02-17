Türkiye tek yürek!

MUHTEŞEM bir yardım kampanyasının ardından bizlere kalan; "benim merhametli insanlarım" gerçeğidir.

Bunun adı; felaket ve ölümle kuşatılmış topraklara hayat vermek.

Herkes depremin tam ortasındaki çaresizliği gördü aynadaki yüzünde.

Can yelekleri gökyüzünde.

Milyonlarca yıldız!

Türkiye Tek Yürek.

***

Dünya çocukların kalbinde yaşar ve açılan her kapının bir sırrı var.

Olağanüstü bir yardım kampanyasının ardından bizlere kalan; "orda bir köy var uzakta o köy bizim köyümüzdür" demek.

Herkes sevdanın anayurdunda sevdaların sesini duyurdu sessiz iyiliklerle.

Her harfe bir melek.

Milyonlarca SMS.

Türkiye Tek Yürek.

***

İş insanı, kulüp başkanı, sporcu, sanatçı cümlesi. Kumbarasını kıran çocuk, maaşını bağışlayan işçi.

Bunun öznesi; acılara direnmek.

Yapılan her yardım yıkılan evlere harç demek, çimento demek, su demek.

Yapılan güzelliklerin her şeyin üstesinden geleceğine inanmak demek.

Milyonlarca hayırlı el.

Türkiye Tek Yürek.

***

Ne güzel bir sözdür o; "iyiliği çiçeklerin saçtığı koku gibi yapmak!" Uçsuz bucaksız gelincik tarlası ya da papatyalarla dolu bir bahçe.

Duygularımız yedi renk.

İnsanlıktan güzel hangi gerçek anlatır bir ülkenin tarihini?

Bunun tanımlaması; sadece ülkemize değil evrene iyilikler göndermek.

İşareti insanlık parolası dayanışma olan onurlu bir nöbet.

Milyonlarca ses.

Türkiye Tek Yürek.

***

Hayatta iki olasılık var!

Ya yaşarız ya ölürüz.

Eğer ölürsek yine iki olasılık bizi bekliyor ya cennet ya cehennem.

İnsanlar seni davranışlarınla yargılar Allah kalbinle.

Kalbini iyiliklere açtığın zaman tek olasılık var, "hayat senin için korkulacak bir şey değil." Muhteşem bir yardım kampanyasının ardından bizlere kalan gerçek; "yarınların ışığı çaresizliği yenecek." Ne olursa olsun dünya güzel insanların verdiği emeklerle şekillenecek.

***

Her şey yok olduğunda bile umut vardır, o umut insanın yüreğindeki sevgi, o umut toplum bütünlüğüdür.

Tarihin en büyük felaketini yaşadık ama hayata katlanmanın yolu ölümü aşmaktan geçer!

Bizde bu yürek varken!

Biliyoruz ki bunlar da geçecek!





Biz gururla silerdik

Gözümüzdeki yaşı

Her akşam düşlerimiz

Yıldızlı dilek taşı



Kalbimizde yaşananlar

Dilimizdeki şarkıydı

Aynı kızı sevsek bile

Arkadaşımızın aşkıydı



Nerde ömrü çözüp çözüp

Bağladığımız geceler

Nerde o sırt sırta verip

Ağladığımız geceler

Gözyaşları boğarken

Sevdalı yastıkları

En güzel teselliydi

Arkadaş ıslıkları

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

İlaçları çocuklardan uzak tut.

Gaz lambası kullan.

Kimsenin kalbini kırma.

Belgesel izle.

İnsanlara umut ver.



Bundan böyle sövgülerin değil sevgilerin ve saygıların hükmü olsun.



Onlar da var!

Böylesine güzelliklerle dolu bir ülkede yağmacılar ve talancılar da var.

Ölmüş insanların parmağındaki yüzükte bile gözü olanlar.

Sahibini kaybetmiş evlerin önünde pusuda bekleyenler!

"Bu kanı bozuklar ömür boyunca şerefsizliğe mahkumdur" desem ne yazar!

Hangi şerefsizin yüzü kızarmış ki!





