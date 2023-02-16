Adrese teslim!

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Bu ülkede kan kokusunu sevmeyen ve her şey çürüyüp giderken sağlam kalan değerleri savunan insanlar da çok.

Çocukları omuzlarında taşıyanlar dilinde zehir taşımayanlar!

Asıl zenginliğin yüreklerde olduğunu bilenler, insan olarak yaratılmanın borcunu iyilik yaparak ödeyenler.

Bir yazarın en büyük mutluluğu öyle insanlarla bir cümlenin içinde buluşmaktır.

Bizim mektuplarımızın zarfı açıktır.



Mutluluk Takvimi

Sadece gerçeği ara.

Sipariş yemekten uzak dur.

Suyu dikkatli kullan.

Bere tak.

Doğarken anamı

Hayatta beni

Ağlattı yıllarca

Yalancı dünya

Ha bugün ha yarın

Deyip de beni

Aldattı yıllarca

Yalancı dünya



Yaşamak denen şey

Üç günlük rüya

Geriye kalanlar

Yalan ve riya

Mutlu edecekti

Beni de güya

Uyuttu yıllarca

Yalancı dünya

Hakkı YALÇIN



TOPRAK ANA!

Her insanın geçmişteki savurganlığının bedeli olarak geleceğe borcu vardır.

Ama ne yazık ki insanoğlunun tüketim ruhu acımasızdır ve olanlardan ders almayı bırakmıştır.

Mademki toprak ana, içinde yaşadığımız gerçekler yarın çok daha acılarını doğuracaktır.

