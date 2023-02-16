Hayallerin zengin olabilir ama bir sürahiyi doldurmanın cebini doldurmaktan daha değerli olduğunu unutma.
Nefreti tahrik etme, insanlığa yol gösterici cümleler kullan.
Çaldığın kapılar açılmadı diye sen de kapını başkalarına kapatma.
Haram zengini olup servetine servet katacağına onurlu bir hayatta etini dişine tak!
Kitap okumayı sevmiyorsan da insanların canına okumayı seçme.
Gözün yükseklerde diye alçaklık yapma. Aç gözlü olabilirsin istediğini ye ama hak yeme.
Nereye bakacağını biliyorsan, bir şeyleri ortaya çıkarmayı dene.
***
Çizgiyi aşıyorsan senin alanına girenlere de sesini çıkarma.
Suya sabuna dokunmuyorsan kimsenin eline diline laf etme!
Kendini nerede kaybettiysen orada kazanmayı dene.
Yalanlarla gözlerinin boyanmasından hoşnut oluyorsan evinin duvarını da boya!
Pişpirik oynamaktan başka şey bilmiyorsan, satranç oynayanlara saygısızlık etme.
Bahis oyunlarına verdiğin parayla çiçekçi dükkanı aç.
***Başkalarının hayatını değiştirmeye çabalıyorsan önce kendini değiştir.
Hiçbir şey bilmiyorsan haddini bil.
Eğer aklını başına getiriyorsa çektiğin acıya teşekkür et.
Geriye dönme şansını kaybettiysen pişmanlık meydanına çık.
Tehlikeyi hala göremiyorsan at gözlüğünü çıkar yakın gözlüğü tak.
Vicdani problemlerini çözemediysen, ağzından çıkan cümlelerin insanlık oranını hesapla.
Vicdan; ağzına haram lokma değmeyen dedelerin duvardaki fotoğrafına bakıp gurur duymaktır.
***Yaş günü pastasının mumlarını bir nefeste söndür ama hiçbir insanın ocağını söndürmeye teşebbüs etme.
Erkekçe ağlamayı beceremiyorsan yağmuru bekle.
Eski kaşarlara güvenmiyorsan taze kaşarların tahlilini iste.
İnsanları satın alacak gücün varsa onlar da seni satacaktır, o yüzden mendil satan yaşlı bir kadından hayır duası al.
Paranın şehvetine kapılmayıp insanlığa açlık duyuyorsan kendinle gurur duy.
Başkasının hayatından giyiminden kuşamından "sana ne" ama hiçbir haksızlığa "bana ne" deme.
***
Bu ülkede kan kokusunu sevmeyen ve her şey çürüyüp giderken sağlam kalan değerleri savunan insanlar da çok.
Çocukları omuzlarında taşıyanlar dilinde zehir taşımayanlar!
Asıl zenginliğin yüreklerde olduğunu bilenler, insan olarak yaratılmanın borcunu iyilik yaparak ödeyenler.
Bir yazarın en büyük mutluluğu öyle insanlarla bir cümlenin içinde buluşmaktır.
Bizim mektuplarımızın zarfı açıktır.
Mutluluk Takvimi
Sadece gerçeği ara.
Sipariş yemekten uzak dur.
Suyu dikkatli kullan.
Bere tak.
Doğarken anamı
Hayatta beni
Ağlattı yıllarca
Yalancı dünya
Ha bugün ha yarın
Deyip de beni
Aldattı yıllarca
Yalancı dünya
Yaşamak denen şey
Üç günlük rüya
Geriye kalanlar
Yalan ve riya
Mutlu edecekti
Beni de güya
Uyuttu yıllarca
Yalancı dünya
Hakkı YALÇIN
TOPRAK ANA!
Her insanın geçmişteki savurganlığının bedeli olarak geleceğe borcu vardır.
Ama ne yazık ki insanoğlunun tüketim ruhu acımasızdır ve olanlardan ders almayı bırakmıştır.
Mademki toprak ana, içinde yaşadığımız gerçekler yarın çok daha acılarını doğuracaktır.