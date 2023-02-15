Umut!

BABA işten eve geldiğinde yanına koşan 5 yaşındaki kızının "doğum günün kutlu olsun baba" diye boynuna sarılmasından fena halde etkilenmişti.

Üstelik minicik ellerinde bir hediye.

Adam hediye paketini açtığında içi boş bir kutu görünce kızına daha bir içten sarıldı.

Minik kız "o kutu boş değil baba" dedi, "içini öpücükle doldurdum." Adam kızına sarıldı ağladı. O kutuyu da ömrünün sonuna kadar yatağının başucunda sakladı.

Ne zaman morali bozulsa kutuya koşar, içinden minik kızının sevgi ile doldurduğu öpücüklerden birini çıkartırdı.

Depremden ikisi de sağ çıkamadı.

***

Birçok dostumun yakınlarını kaybettiği bir depremde, insanları teselli edecek cümleleri kurmak çok zor.

Sonradan tanıdığım ama çok sevdiğim dizi oyuncusu Uğur Aslan, Hatay'da birçok yakınını kaybetti.

"Allah sabır versin kardeşim!" desem yetmez ki!

Acının büyüğü kaybedilen insanların yakınlarında çünkü.

Şimdi sevdiklerini kaybeden Uğur Aslan'ın ciğeri yanarken ondaki yükün zerresini alabilir miyim? Yatılı okul çocuğu o acıları yıllarca bırakmaz biliyorum.

Güzel kardeşim Uğur Aslan ile eşi Sema Ergenekon'a başsağlığı dilerken, aynı dilekleri depremde kaybettiğimiz bütün insanlar için diliyorum.

***

Sanatçı dostum Ayla Çelik, Antakya'da çocuklarıyla göçük altında kalan arkadaşı için perişan halde. Konuşurken ip gibi süzülüyor gözyaşları. Hayallerinin ortasındaki fener bir yanıp bir sönerken hala umutla bekliyor.

182 saat sonra göçükten çıkarılan insanlar varken umut da vardır.

***

Bu felakette insanlık için çalışan kurtarma ekiplerindeki kahramanlara bakıyorum.

Onların isimlerini bile bilmiyoruz ama insanlık katında ne kadar değerli olduklarını biliyoruz.

Kurtarılan insanların yüzündeki ifadelerin nelere bedel olduğunu en iyi biçimde onları kurtarmak için çaba gösteren insanların yüzünde görüyoruz.

Hayatın sınandığı bir zaman diliminden geçerken kötülüklerden asla vazgeçmeyenleri de görüyoruz.

***

Dünyanın en güzel ikliminde yaşıyoruz ama gergin hatların da üzerindeyiz.

Peki böylesine tehlikeli bir fay hattındayken insanların arasındaki kin ve nefret neyin nesi?

Bunun cevabını veremiyoruz!

***

Mucizenin adıdır umut.

Umudun adıdır çocuk. 1959 yapımı bir film var; adı 'Siyah Orfe.' Filmde 10 yaşlarında bir çocuk eline aldığı gitar ve yanındaki iki çocukla birlikte sabahın ilk ışığına koşar.

"Çabuk olalım" der "güneşin doğmasını sağlamamız gerek, gecikirsek doğamaz." Ne olursa olsun yenilmez umut.





Acıları can evimde

Tutukluyum hasretlerde

Bulut bulut gözlerimde

Çocuklara ağlıyorum



Özlemine doyamadım

Öpmelere kıyamadım

Kaç kişiydi sayamadım

Çocuklara ağlıyorum



Hepsinde yetim hırkası

Cümlemizin büyük yası

Toprak onların anası

Çocuklara ağlıyorum

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Her şeyi kalbinle yap.

Siyaset yapma.

Unutma ki kötülük zorbalıktır.

Yürürken düşün.



Aşk insanlara kötülüklerden arınsın diye bağışlanmıştır.



Onurlu insan

Deprem mahallinde bulduğu içi para dolu çantayı yetkililere teslim eden vatandaşı duydum.

"İşte" dedim, "Allah'ın yarattığı en güzel eserlerden biri!" Böyle insanlardır memleketin ayakta olmasının sebebi.

O adamı bulup alnından öpmek isterim, böyle birini tanımak bile şereftir çünkü.