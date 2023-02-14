Gönüllü

HAVA eksi bilmem kaç derece olsa da insanların gözlerinden enkazların altına sızan ışıktır umut.

Büyük bir sessizliğe gömülen göçük altına son bir kez haykırmak; "kimse yok mu?" Toprak altında ciğerlere dolan harflerin sesini nefesini duymak ve dokunmak.

184 saat sonra enkaz altından sağ çıkan varsa orada umut da vardır mucize de!

***

Şehirlerimizin bir yanı felaketin ta kendisi, öte yanı kurtarma ekiplerinin hayat bölgesi.

Ölümle yaşamın arasında durmak ve o şartlarda çalışırken hala enkaz altında insan aramak hiç kolay değil.

Yıkılan duvarın altında kalan koruma ekiplerine iyi bakalım.

Depremin zapt ettiği topraklarda zapt edilemeyen yüreklerdir.

***

Enkaz altından çıkarılan bir insan için bile sevinç çığlıkları atıyorsak, cana verdiğimiz değer içindir.

Evimizde içtiğimiz sıcak bir çorba boğazımıza takılıyor da empati yapabiliyorsak ciğerimiz yandığı içindir.

Geride kalan insanların acılı sözcükleri gözlerinden okunuyor.

Felaketi elden teslim aldık ama elden ayaktan düşmedik.

Düşecek kadar yorulmadık daha!

***

500 atom bombası kadar etkili bir tabiat saldırısı. Sanki dünya yarıldı da güzelim şehirlerimiz içine göçtü.

Toprak bile ağlıyordur eminim!

"Bu kadarını beklemezdim!" Şimdi büyümeden ölen çocuklarla doludur cennet, o çocuklar anne şefkatiyle bakıyorlardır meleklerin alev almış gözlerine.

Cennetteki erken ölümler korosu evrene konser veriyordur; "benim annem güzel annem, beni al dizlerine."

***

Bunlara karşılık yağmacılar var.

Nasıl da kolay kuruluyor çeteler!

Hayal edilemeyecek kötülüklerin peşinde koşanlar da bu ülkede yaşıyor.

Hatay'da ölmüş bir vatandaşın cebinden kredi kartlarını çalıp, Adana'da kullanırken yakalanan çakallar var.

Büyük kulüplerimizin tırlarını silah zoruyla gasp edenler sırtlanları da gördük.

Hiçbirine suskun kalamayız.

Susacak kadar yorulmadık daha!

***

Şimdi gidenlere ağıtlar yazılırken kalanların gözlerinde yaşlar.

Hepimiz biliyoruz ki yaraları sarmak o kadar kolay değil.

Bazı acılar mahşer çırasıdır!

***

Bugün Sevgililer Günü.

Birbirlerine hediye alarak sevgilerini gösterenlerin parolası; "bugün seni sevmekten başka neler yapabileceğimi de göstermeliyim!" Başkaları için "yaşatma gönüllüsü" olmanın günüdür bugün.

Yaralı insanları hayatla barıştırmak için yapabileceğimiz ne varsa yapmalıyız.

Bu toprakların bizlere aşıladığı duygularla devam edeceğiz yürümeye!

Duracak kadar vurulmadık daha!





Gözlerinde doğar

Benim güneşim

Sen benim umudum

Sevdamsın ülkem

Kader arkadaşım

Sevgilim, eşim

Sen benim sıcacık

Soframsın ülkem

Elimin nasırı

Alnımın teri

Sen bir ekmek kadar

Kutsalsın ülkem

Güneşli umudum

İnancım, davam

Sen benim bitmeyen

Kavgamsın ülkem



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Gerçekleri sorgula.

Marka takıntın olmasın.

Çocuklara umut ver.

Deprem çantası hazırla.



Hayal gücü en acımasız gerçekleri bile dize getirmiştir.



Aşk insanlıktır

Aşk enkaz altındaki bir şehri baştan başa yürümektir.

Aşk sonsuzluk aşk masumiyet, aşk ilahi bir ninnidir.

Bir gülün açmasındaki sihri görebilmek kadar, 156 saat sonra enkaz altından çıkarılan bir çocuğa gülümseyebilmektir.

Aşk büyülü bir yolculukta kendi ruhunun asaletini sınamaktır.

Her şeyden önce aşk insanlıktır.