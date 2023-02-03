Yeni baştan!

ONURLU insanlara yakından saldırırken kötülere yollar döşüyor hayat.

Birileri için gökyüzünün paçasından yıldız akıyor, birileri kara bulutlardan desen yapıyor akşamlarına.

Onlara hayatın nefesi bile soğuk.

***

Bir annenin kaybettiği bebeği için mezarına süt götürdüğü dramatik bir hayat sahnesini hatırlıyorum.

O anneler bütün bebeklerin cennette olduklarını da bilirler kendilerini beklediklerini de.

***

Cehennem ateşine karşı cennetin musluğunu açabilmek herkesin harcı değil.

İnsanların ekmeğiyle oynayanlar var.

Ekmeğiyle oynanan insanların evlerinde bekleyen çocukları var.

İnsanlıktan haysiyeti ve vicdanı çıkarırsanız geri ne kalır?

Onlara kalacak bu dünya!

Öyle sansınlar!

Onlar hayatın final sahnesinde kendilerini neyin beklediğini asla tahmin edemezler!

***

Hayat, bir şarkıyla bir dizi filmle birilerine ömürlük kariyer veriyor.

Üniversite mezunu nice onurlu genç kıza ekmek bile vermiyor.

Kış günü bikinisiyle poz veren magazin pespayeleri sosyal medyayı sallıyormuş.

Sallasın bakalım.

Sistem kötüleri allıyor pulluyor!

Pullasın bakalım.

***

Bu da bizim kıssadan hissemiz!

Hayatını 'o biçim' kazanan tüccar babaya oğlu merakla sordu; "senin eve getirdiğin paralar neden kanlı?" Arsız babanın cevabı hazırdı;

"kan çıkmazsa para yok oğlum!" Babaya çekmeyen oğul acı acı gülümsedi; "ben de seni adam zannediyordum baba." Pis pis gülümseyen babanın sonraki cevabı daha da acı; "gariban arkadaşlarının babası gibi olsaydım sana bu hayatı yaşatabilir miydim?"

Not: Şimdi başkalarının hayatını ucuza kapatan böyle babalar moda ama böyle oğullar 70'li yıllardaki Yeşilçam filmlerinde kaldı.

***

Hayata katlanmanın yolu ölümü aşmaktan geçer, biliyoruz ki bunlar da geçer!

Hayatın insanlara oynadığı oyunların içinden çıkabilmek öyle kolay değilse de hayat her gün yeni baştan!

Bizler de gerçek dostlarımızla buluşur Münir Nurettin dinleriz.

Bizde hayal derya deniz!

Hep beraber "bir tatlı huzur almaya gideriz Kalamış'tan."





Benden aldıklarını

Hesabıma yazdın da

Bir kere hatırımı

Sormadın bana hayat

Ucundan kenarından

Tutunamadım sana

Bir bardak çay içimi

Durmadın bende hayat

Yanlışlara sattın

Doğrularımı

Bir gün sen de bensiz

Kalırsın hayat

Ben seni ölümle

Aldatıyorum

En fazla canımı

Alırsın hayat



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Pilli küçük lambalar kullan.

Kimseyi yolda bırakma.

Hak yeme.

Bahis oyunlarından uzak dur.



Bazıları başkalarının hayatını mahvetmek için dünyaya gelmiştir.



Hançer!

İnsanların gittikçe kötüleştiği bir dünyada yaşarken, "kimseyle işim yok" demekle mesele hallolmuyor.

Bu kadar kötü insanın iyi insanları bir yerde kıstırma ihtimali mevcut.

Unutulmasın ki ölüm arkadan gelir!

En çok da "dost bildiklerimizden!" O dost bildiklerimiz "vefalı resimlerden" çıkıp, paraya meraklı yolculara dönüştüyse, sırtımızdaki yaralar onların eseridir.

Müzik dünyasında hançer karaborsa!