Sihir!

FENERBAHÇE, Kasımpaşa karşısında ikinci yarıdaki futboluyla "beni yeniden tanımlayın" filminin fragmanlarını çektirdi.

Sahada gürleyen bir Valencia izledik, gollerinde mühür bindirmelerinde sihir vardı.

Ama organik oluşumların ayakta durabilmesi için Ferdi Kadıoğlu gibi omurgalara ihtiyaç var.

Bu delikanlı top ayağındayken bile dar alandan meydana çıkma hünerini üstleniyor.

Hakem sofralarında sahte faullerle kendini tribünlere pazarlamıyor.

Zor işlerin neferi her seferinde ayakta kalabiliyorsa verdiği mücadeleye saygı duruşunu da biz üstlenelim.

İnsanı insan yapan değerleri her futbolcuda göremiyoruz çünkü!

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Son 17 sezonun en iyi performansını sergileyen Galatasaray baş döndürücü bir çıkışta.

Maçtan önce düşündüklerini maçın içinde yaşayan bir takımın başarısındaki "Aslan payı" Okan Buruk'a ait.

Tarihe geçen adam giderek dikleşen yokuşlara "bana mısın" demiyorsa bizlere "helal olsun" demek düşüyor.

İcardi'nin sihri sürüyor.

"Ayakları kitap okumuş" birinden öğrenilecek çok şey varsa, bu adamın kurguladığı harika formüllere eşlik etmek herkesin hayrınadır.

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Beşiktaş, Şenol Güneş'le farklı bir hava yakaladı ama 3 farklı öne geçtikten sonra bile tribünleri tedirgin eden bir takım duruşu var.

İçinden geçilen yolun dışında kalmamak için gereken tek şey mücadele. O zaman her adım yol açar kendine! Yoksa boş manzaraya havalanmayan Kartal gerçeği havada kalır!

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Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Prof. Dr. Lale Orta.

Erkeklerin YOK ettiklerini kadınlar yeniden VAR eder!

O yüzden Lale Orta güven sorunu yaşayan hakemliğin yeni adalet ve zarafet reçetesidir.