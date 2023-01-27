İnsan insanı satıyordu, bitirimler nara atıyordu, yan yatıyordu ülke.
Süte su katıyordu kansızlar, şerefsizliğin ikramını geri çeviren yoktu.
Eski zaman heykelleri gibiydi adam, kolu kanadı kırık, kıyıları biliyordu açık denizleri.
İçinde yüzüyordu kelimelerin, o sırada haksızlığın derisini yüzüyordu birileri.
***Bir hüzün kozasındaydı adam, yaşlı bir mızıkası vardı acıları hizaya sokuyordu.
Gelecek zamanın şimdiki zamandaki neferiydi de elinde cep fenerini karanlıklara tutuyordu.
Bir hıçkırık sesi duydu şiirlerinin içinden gözleri doldu.
Aşkın ayrıntıları boldu adamda, evi dardı avuç içi kadardı masası.
Derdi tasası olsa da söylemezdi kimseye.
***
Bir kadın bağırdı gecenin penceresinden, kimse oralı olmadı.
Hayal olduğu kadar gerçekti kadın, gerçek olduğu kadar hayal.
O sırada bir el sırtına dokundu adamın, Kibritçi Kız'dı.
Adam kızdı, "şimdi sokaklarda üşüyen çocukların yanında olmalıydın" dedi.
Bir kibrit çöpü aldı kızdan sigarasını yaktı. Aslında yürekler yanıyordu sigara ne ki!
***Adamın dışı Romeo'ydu da içindeki yaralı çocuk Spartaküs'tü.
Her şeye küstü adam sevgiyle barışık.
Hep bu saatlerde gül desteliyordu, gönül kırıntısını dağıtıyordu kuşlara.
Birileri yetimin öksüzün kanı emiyordu da kimse bir şey demiyordu ya, öznesi yaralıydı cümlelerin.
Sesli harflerin bile sesi çıkmıyordu artık, kalbi kırıktı kafiyelerin.
***Şeytan sofralarında dengini arıyordu herkes, adam rengini arıyordu güllerinin.
Güller zalimlerin elinde soluyordu da televizyonlar içi boş insanları akademisyen diye yutturuyordu.
Düşler bile her gece biriyle düşüp kalkıyordu, düşen bir daha kalkamıyordu.
Ortam müsait hale getirilmişti, katillere hırsızlara gün doğuyordu.
Uyuşturucu evlere kadar girmişti, cinsel taciz günden güne palazlanıyordu.
Düşman insanın içindeydi artık.
Adam düşürdüğü mavileri topluyordu da karanlıklar mavileri boğuyordu.
***
Ne şiirlerin değeri vardı artık ne sonu mutlu biten masalların.
Rapunzel'in peruğu düştü başından.
Külkedisi erkek çıktı.
***Herkes bir şeyini aldı adamın.
Oysa herkesten alacaklıydı adam.
Borçlu çıktı.
Mutluluk Takvimi
Önünü göremiyorsan dur.
Korna çalma.
Yalana itibar gösterme.
Eski giysilerini değerlendir.
Bir kere sevip de
Ayrılmaya gör
Tutunacak bir dal
Bir kalp ararsın
Islanır gözlerin
Yüreğin üşür
Sığınacak liman
Bir dost ararsın
Yalnızlığı yorgan
Yapar bedenin
Kırık kadehlere
Uzanır elin
Geceler uzundur
Geceler serin
Sıcacık bir omuz
Bir aşk ararsın
HAKKI YALÇIN
NE ACIDIR Kİ!
Ankara'da üç kızına cinsel tacizde bulunan ve 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan babasını sosyal medyada ifşa eden genç kızlardan biri gerekli önlemlerin alınmasını istiyorsa, bu ülkede suçlular daha güçlü olduğu içindir.
Böyle babaların arkasında duran çakallar bile mevcut olduğu içindir.
Kalbi kasıklarında atan erkekler için insanlığın hiçbir zaman lüzumu olmamıştır.