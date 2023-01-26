Yalan!

SÖZDE halk için açılmış, özde fiyatlarıyla halkı tuz buz etmiş bir süpermarkete girdim yumurta alacağım, bir baktım paketin üzerinde "serbest dolaşan tavukların yumurtası" yazıyor.

Bunun sebebi yumurtanın fiyatındaki kazık etkisini doğallaştırmak.

Yalanla barışık yaşayan ticarete oldum olası tepkiliyim.

Market çalışanını çağırdım, "ben ayakları zincirli tavukların yumurtasını arıyorum" dedim, "nerede bulabilirim?" Çalışan 20'li yaşların sonuna yol alan bir delikanlıydı gülümsedi, "ben de bu kafesten kurtulmanın yolunu arıyorum" dedi.

***

Espriyi psikolojinin temel taşlarından biri saymamız gerekirken, delikanlıyı da zeki ve sevimli biri olarak tanımladım.

"Böyle bir işte çalıştığın için şükretmen gerektiğini öğreten hayat, sana o zincirleri kırmayı da öğretecektir" dedim.

Delikanlı teşekkür edip giderken ben de üzerinde sadece fiyatı yazan yumurta paketlerinden birini sepete koyup gittim.

"Yakında bunlar Anka yumurtalarını bile vatandaşa kakalar" notumla birlikte!

***

Kirli para şerefiyle dargın namusuyla yabancı olanların gururudur artık.

Acımasız tüccarlık; insanların cebindeki son kuruşu "düdüklemek" için cazip turlar düzenlemek, kasalarına kan pompalarken insanların kanını emmektir.

Paranın özne olduğu bir düzende en değerli gerçektir yalan.

Yalana yemin katanlar servetine servet katarken, mallarını gerçek değerinin üstünde satmalarının sakıncası olmuyor.

Yumurta ya da diğer yiyecekler.

***

Kaşar peynirlerin tahlilini isteyin, yeni kaşarın eski kaşarla nasıl kirli bir yarışın içinde olduğunu göreceksiniz.

Sağlığımızla oynayanlar peynir üretmenin tanımını da değiştirdiler tadını da!

Kansere davetiye bastıran zeytin boyaları ahlaksızlık borsasında en üst fiyattan işlem görüyor.

Ama satışlar her ay zamlanarak ve büyük bir coşkuyla kapışılarak devam ediyor.

Kaçınamıyor ve korunamıyoruz!

***

Oysa yalanlar ülkesinde en doğru gerçektir sefalet. Bazı evlerde et kaynıyor bazı evlerde dert.

Bir zamanlar çocukların sefaletine karşı dalgakırandı vicdanlar.

Parayı görünce kendinden geçenlerin, hayatımızın ortasından bu kadar kolayca geçmelerine izin vermememiz gerekirdi.

***

Onlar için sözlerimiz bellidir.

Yalan; "bu dünyada insan olmaya harcayacak zamanım yok" diyenlerin haram parasıdır.

Yalan; gerçekte yüzkarasıdır!





Sen kendinden mahrum

Etsen de beni

Bu hüzünler bana

Senden hediye

Hala çok şeyler var

Bizi yaşatan

İkimizden biri

Kaldı geriye



İncinen kopan bir şey var

Sen benim yaralı yanım

Çok şeyleri paylaşmıştık

Dokunmasan da ağlarım



Ben gözlerine deli

Sen yokluğuma kaçak

Ya yeniden yak beni

Ya da ellere bırak

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Derdini anlatan birine kendi derdini anlatma.

Sahafları dolaş.

İndirimli satışlarda fiyatları sorgula.

Belgesel izle.



Her aynanın günahı gördüğü yüzün kiriyle orantılıdır.



Bambaşka!

Siyasete bulaşmasak, bilgiyle kitapla beslensek biraz da.

"Her koyun kendi bacağından asılır" demesek, toplumsal olmayı denesek biraz.

Tüm hücrelerimizi insanca yaşamaya örgütlesek. İki yakamız bir araya gelmese de bizler bir araya gelebilsek.

Verdiğimiz zararın yükünü üstlensek.

Ev sahibi olsak da bu dünyada kiracı olduğumuzu unutmasak.

Bambaşka olurduk.