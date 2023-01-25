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HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 25 Ocak 2023, Çarşamba

Gezinti!

ÜMRANİYESPOR karşısındaki Fenerbahçe'ye bakınca, tersine işleyen bir zamanın izlerini gördüm.
Sezon başındaki özelliklerin yerinde yeller eserken, sıradan bir takım haline dönüşmenin yan etkilerini, değişen kimyanın formülünü aradım da birkaç yıl önce kullandığım bir cümle geldi aklıma.
"Fenerbahçe forması içinde hayat bulmayan aşk futbolcuların dilinde gezinir, o futbolcular da sahada gezinir!"

***

Gezinenler listesi çoktu da yeteneğini dile getirmekteki ustalığını sürdüren Ferdi'nin dışında takımda parmakla göstereceğim başka biri yoktu.
Arda Güler'in neden oynatılmadığının, İrfan Can Kahveci'nin neden oynatıldığının sorgusuna onların cevapları hazırsa bizim sözümüz de bellidir.
"Arda gibi çırağı usta denilen İrfan Can'a tercih edebilmek yürek ister!" Fenerbahçe'nin kendi doğrularını ortaya koymadığı bir maçta sadece Jesus'un değil hakemin de yanlışları vardı ama burası böyle bir ülke.

***

En tehlikeli insan türü elindeki gücü kötüye kullananlardır.
Hakemler için VAR olan gerçekleri değiştirmedikçe yürekli hakemliğin YOK edilmesi kaçınılmaz olacaktır.
O yüzden yabancı hakem değil, "kadın hakem" istiyoruz.
Çünkü kadınların yüreği erkeklere bin basar!
Emek çalan hakemlerde biraz vicdan olsa düdüğünü maçtan sonra duvara asar!

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