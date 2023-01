Sorgu!

PARAYI Amerikan malı valizlerle taşıyan erkeklerin ergen kızların peşine takılıp onları "tavlamasıyla" aynalara bakmaları arasında bir yasa vardır.

"Erkeklik yasası." Böyle şeyleri daha önce yazmıştım da biri bana mail atmıştı.

"Sana mı düştü lan tasası!" İhtimaldir ki magazindeki züppe zenginlerden birinin kuklası.

Paraya kuyruk sallayanların tetikçi olmak gibi bir görevi de vardır.

***

İşin en acı yanı ergen kızlar da bu hokkabaz zenginlerin kapılarında bekler.

"Şu enayiden bir çocuk yapsam da hayatımı garantiye alsam" diye.

Bazıları o garantiyi alır ama bunlar piyasada boy gösterdikçe başka kızlara da ilham perisi olur.

Bilinçaltına emirler verilir, fakr rengin tonları "paralandıkça" o genç kızlara acı sonlar hazırlanır.

O zaman da mesele toplumsal bir boyut kazanır ama kaybolan değerleri kimse hesaplamaz. Paranın yanında bunların lafı mı olur!

***

Parasından başka bir şeyi olmayan bu zengin züppelerin çoğu kullandıkları uyuşturucuyu bile "gurur vesilesi" sayar.

Önleri açık arkaları sağlamdır.

Gittikleri sosyetik mekanlarda olay çıkarırlar da sıkıysa birileri dokunsun!

Her köyün medyatik kavalcıs ve zengin fareleri vardır da mamaları önüne konan kediler kuyruklarına takılan renkli kurdelelerle gurur duyarken meydan boştur.

O yüzden uyuşmuş fareler hepimizi dize getirmekten sarhoştur.

***

"Bu ülkede zengin olmak için insanlıktan çıkmak gerekiyor" cümlesinde zenginlere hakaret ettiğim varsayılırsa.

Bu cümlenin aslında helalinden zengin olanların ortaya çıkarılması için kullanıldığını işaret eder, insanlıktan çıkmış haram zenginlerini tek tek sayarım.

Sonra da telefonumda yine yırtık bir ses duyarım "sen kimsin lan!"

***

Yazdıklarımızın anlaşılmasından bile şüphe duyarken bizler hiç kimseyiz!

Bizim sadece dilimizden anlayan ve bizim gibi düşünen okuyucularımız var.

Yerde bulduğumuz gazete sayfasını okuyabilmek için çömeldiğimiz yılları hatırlıyorum.

Dürüstlüğün ve meslek haysiyetinin özne olduğu o güzelim yılları.

Bir daha söylüyorum; "namuslu bir gazetecinin milyon dolarları olamaz. Varsa her şeyini satmıştır her şeyini!" "Bu adam da yazıya nereden başladı nereye geldi" diyebilirsiniz ama "insanlık nereden geldi nereye gidiyor" önce onu sorgulamanız gerekir.



Sürgünde can gibiyim

Başımda türlü dertler

Sırtımdan vurdu beni

Dost sandığım namertler



Dertlenir bende acı

Gurbeti evim sandım

Gözlerim susuz çeşme

Ağlamaktan utandım



Selam söyle ölüme

Baş eğmedim zulüme

Meşaledir yüreğim

Tutuşturdum elime

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Televizyon dizilerinden uzak dur.

Kolaya kaçma.

İlahi adalete inan.

Bugün mavi ol.



Eski eşyaların sahibine olan sadakatini o evin içinde yaşayan bilir.



O gün bugün!

Bütün televizyonların mutlu ve umutlu haberler verdiği.

Sevgiyle başlayan cümlelerin sevgiyle bittiği. Fanatizmin izne çıktığı insanların nostaljinin ayak izlerine basarak yürüdüğü.

Yalanı iftirayı kötülüğü dışlayan ve o günü yüreğine nakışlayan insanları görmek istiyorum.

Ölmeden önce görmek istediğim o kadar çok yer varken ilk sırayı o güne veriyorum. O gün bugün!