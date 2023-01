Hayat!

HAYAT çocukların masalıdır ama yoksul annelerin ve babaların çocuklarına anlattıkları masallarda pasta yoktur.

Ekmekçi kadın vardır ekmeğini taştan çıkaran adam vardır.

Kimilerinin purosunu dolarla yaktırır, kimilerinin canını dişine taktırır hayat.

***

Lüks restoranlarda bir porsiyon ete 200 dolar ödeyenlerin şeytana bahşiş bırakma ihtimali, sokaktaki bir çocuğa ekmek parası verme ihtimalinden bin kere fazladır.

Zalimlere gözü gibi bakar da çocukların gözünün yaşına bakmaz hayat.

***

Doğalgazı olmayan evinde çocuklarının gözlerine bakarak ısınan bir baba tanıdım.

"Peki çocuklar nasıl ısınıyor?" diye sordum, "onlar babasının çocukları" diyerek genetik şifreyi verdi.

Zengine kanı kaynar da böyle insanlara doğuştan dargındır hayat.

***

Bu topraklarda haysiyet fasıllarının yerini "asıl meseleler" almıştır.

O yüzden iki çocuğun aralarında yaptığı konuşmayı sizlere aktarmalıyım.

"Benim babam başkalarını düşündüğü için suçlu sayıldı, senin baban kendinden başkasını düşünmediği için paraya boğuldu!" Paranın karşısında her zaman yelkenleri suya indirir hayat!

***

Masum birinin yasalar önünde hakkını araması astımlı birinin mızıka çalması gibidir, hırsızların arsızların çaldıklarının yanlarına kalması; davullu zurnalı eğlence.

"Bu dünyada her zaman kötüler kazanır" gerçeğinin ta kendisidir hayat.

***

30'lu yaşlarda bir adam çöp toplayarak yaşıyordu. Kapıların önündeki çöplerden çıkardığı hayatı torbasına koydu, hayallerindeki kazancını cebine koydu belki.

Hayatını şerefsizlikle kazanan o kadar çok insan varken, şerefli bir yolculuktan onurlu bir şey yoktur.

Anlayana bunu da gösterir hayat.

***

Bir görüntü izledim, 80 yaşın üzerindeki adam hastanede gözleri kapalı biçimde serumla besleniyor.

Sol yanındaki küçük yatakta minicik bir bebek var, bebek sol eliyle biberon emerken, sağ elini yaşlı adamın sol eline uzatıyor.

80 yıllık zaman aralığına rağmen sevgi dolu parmakların harika dansı.

Hep haksızlık etmeyelim, doğası gereği insanlığın elinden tutar hayat.

***

Ama insani değerleri yok sayan teknoloji dünyasında, bizler için kapitalizme karşı durmanın nostaljisidir hayat.

Varsın toprağa baksın gözlerimiz!

***

Unutulmasın ki açık kalp ameliyatlarında kalp durdurulur ve sonrasında hasta hayata döndürülür.

O yüzden bazen de mucizedir hayat!



Sil baştan demek kolay

Unutmak zor

Bu hayat her zaman

Bildiğini okuyor



İhtimallerde yoksan

Bari aşkı hatırlat

Bu kalbi sevmek için

Taşıyoruz be hayat



Bizim neyimiz noksan

Ömrümüze ömür kat

Biz zaten ölmek için

Yaşıyoruz be hayat

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Pratik ve ucuz yemekler icat et.

Kitap reyonunu gez.

Aklın varsa sigara içme.



Durarak saklananlar günü gelince koşsa da yetişemez!



TAM KIVAMINDA!

Birçok mağazadaki indirimli satışlarda sahtekarlık yapılıyor.

Sezon açılışında 1500 liralık mont, indirim sezonunda 2 bin liralık fiyata yükseltiliyor, yeni fiyat üzerinden yüzde 30'luk bir indirimle neredeyse aynı fiyata satılıyor.

Alın size ahlaksız ticaret.

Kazıklanmak bir yana aptal yana konmak diğer yana!

Ne yazık ki insanlar sorgulamayı bıraktı, hak aramaktan bile korkar hale geldiler Belki de tam kıvamına geldiler!