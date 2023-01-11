Resital!

SARAÇOĞLU'NDA bir puzzle gibi birbirine eklendikçe ortaya "şahlanan Aslan" görüntüsü çıktıysa, Fenerbahçeli futbolcuların kendi stadında esaret fotoğrafının içinden çıkamayışı sebepsiz değildi.

Galatasaraylı futbolcular geceyi futbola doyurdular, bütün sırları ifşa edilen Fenerbahçeli futbolcular istirahate buyurdular.

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Fenerbahçe'de yenilgiyi ambalajlayan adam Jesus'tur. Galatasaray'da galibiyetin mimarı rakibini iyi okuyan ve kazanmak adına bütün hesaplarını ortaya döken Okan Buruk'tur.

Koca yürekli Barış Alper'in vereceği mücadeleyi Gomis'e tercih eden, Saracoğlu'nu korku meydanı değil, zafer alanı olarak gören Okan Buruk, bu galibiyetle teknik adamlıktaki doktorasını da vermiştir.

İcardi'ye gelince, futbol sanatçıları için bazen bir pozisyonda bile resital yazılır.

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İrfan Can Kahveci kötülük arşivine o sefil tekmelerinden birini daha ekledi.

Sahadan çıkarken yüzüne baktım da zerre kadar pişmanlık yoktu.

Oysa tribünlerde Fenerbahçe efsanelerinin süslediği "Çubuklu aşkına" konulu bir afiş vardı.

Kaleci Altay'a gösterilen tepkinin, sahadan çıkarken İrfan Can Kahveci için gösterilmesi gerekirdi. "Çubuklu aşkına!"

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Bizler hayatın vicdanla ve çocuklarla çiçeklendiğini, futbolun formalarla olduğu kadar sahadaki duruşla şekillendiğini düşünüyoruz.

Nostaljik futbolcuların sadece efsane değil örnek alınması gerektiğini düşündüğümüz gibi.

Ama herkes bizim gibi düşünmüyor!