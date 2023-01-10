Sosyal medya!

YÜZÜNÜ bile görmedikleri Merve isimli bir kadına sosyal medya üzerinden 2 milyon TL'ye yakın para yollayan ve hepsinin de adı 'Burak' olan erkekler neyi gösterir?

Bu ülkenin kerizinin de denizinin de bitmediğini ve bitmeyeceğini!

Kendilerini uzaktan kumanda eden bir kadına karşı "kalbi kasıklarında atan" erkekliğin tescil edilmesini.

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Soysal medyanın insanlık için kullanılan tarafı devede kulaktır. Ama edepsizlere bile paha biçilmezken, dürüst ve haysiyetli olmanın ötesine geçilmiştir artık.

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Sosyal medyada binlerce takipçisi olmaktan gurur duyanlar, sokakta biri peşine takılınca neden işkillenir.

Mum ışıklarının sihrini bilmeyenler gölge oyunlarını nereden bilsin!

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İki kedi yavrusuna işkence yapıp popüler olan bir sapkını hatırlıyorum.

Bu görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra izlenme sayısı arttıkça daha da popüler olan bir katili.

Videoyu paylaşanların sapkın katil üretiminde kendi paylarını ve suç ortaklıklarını sorguladıklarını zannetmeyin.

Sosyal medya şiddete kılavuzluk edenlerin ihanet yuvasıdır çünkü.

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Ne güzel şarkıcılarımız vardı, onlar gerçek sanatçılardı.

Giderken bıraktıkları sessizlik bile hala kulaklarımızın pasını siliyor.

Şimdi sosyal medyada uyuşturucuyu körükleyen ve zarafetin canına okuyan bitirim şarkıcı tipleri moda. Bu gurur onlarla düet yarışına girenlerin olsun.

Barış Manço, Cem Karaca, Fikret Kızılok, Edip Akbayram, İlhan İrem bizlere yeter. Dipnot: Müşterilerin kağıt peçeteyle istediği pavyon şarkılarını bugün sosyal medyada "entrikayla" izlenme sayısını artıran hokkabaz şarkılara değişmem.

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Katip arzuhalim yaz yâre böyle!

Elle yazılan "mektup arkadaşlıklarımız" vardı da içimizde zerre kadar yalan yoktu.

Üniversite yıllarımda gazetede yayınlanan bir şiirimden sonra bana ulaşan ve 4 yıl yazıştığım üniversite öğrencisi İzmitli Serap'ı bugün bile saygıyla anarım.

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"O zamanlar hiçbir şeyimiz yoktu" diyenlere verecek cevabım da hazır;

"bizim her şeyimiz vardı." Sevgimiz saygımız, adaletimiz, merhametimiz, cesaretimiz, yoksul ama onurlu yaşayıp onurlu ölenlerimiz.

Bir ayakkabının değerini bilenlerimiz, komşusu için ekmeği ikiye bölenlerimiz.

Sosyal medyadaki milyonlarca paylaşımdan daha yürekli olan sessiz harflerimiz.

Sevdalar uğruna kalp ağrılarımız, cepten değil yürekten yapılan çağrılarımız.

Daha ne olsun!

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Şimdiki zamanın teknoloji rüzgarıyla ancak kirli çamaşırlar kurutulur.

Haysiyeti dalgalandırmak nostaljinin işi.



Hala yüreğimden

Bir şey kopuyor

Bir zamanlar benim

Sevdiğimdi o

İnsan ne yaparsa

Kendi yapıyor

Bir zaman gözümün

Bebeğiydi o



Bir gurur meselesi

Olmadı telafisi

Boşuna yarım kaldı

Bu aşkın hikayesi



Ayrılığın sebebini

İkimizin kaderini

Bana değil ona sorun

Yalanlarla uyuttuğu

Gönlümde kuruttuğu

Sevdamı ona sorun

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Dünya haritasında hayali tatil yap.

Tutamayacağın sözü verme.

Kredi kartına güvenme.

Tasarrufa yönel.



Denizatlarının sadece çocuklar için küheylan olma özelliği vardır.



Bir memlekette!

Bir memlekette çorbacılar kıt kanaat yaşarken uyuşturucu torbacıları altlarında lüks otomobillerle hava atıyorsa, ortada şerefsiz bir sirkülasyon vardır.

Bir memlekette kirli ellerle tokalaşmak, dosta el uzatmaktan daha değerli hale geldiyse "elde" sadece "eski dostlar" şarkısı kalmıştır!

Bir memlekette kan kokusu bebek kokusuna tercih ediliyorsa, o memlekette yarasaların aç kalma ihtimali ortadan kalkmıştır.