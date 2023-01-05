Çocuğu özel okulda okuyormuş, yeni fiyat listeleri gelmiş önüne. 425 bin liralık okullar varmış da "benim çocuğun lisesi yeni yılda 300 bin liranın üzerinde fiyat biçmiş" dedi.
Yatılı okul çocukluğumu hatırlatıp, "yazılarımda neden nostaljik geziler yaptığımı herhalde daha iyi anlıyorsunuzdur" dedim de gülen yüzüyle içi kan ağlayan adam sergisinde gezindi sanki.
***İnsanların çaresizliğini ticarete döken tüccarlık her alanda azıttı.
Gıda sektöründe de durum aynı.
Ahlaksızlığın kendini göndere çektiği yerde, gözleri paradan başka bir şey görmeyenler orta yerde! Şerefin haysiyetin itibarı yok artık!
***
"İade gelen bütün bozuk peynirleri eritip taze kaşar yaptım.
Benim peynirlerimin içine gaz doluyormuş da şişiyormuş, ne yapayım yani çocuklarına balon yapsınlar.
Neymiş, kullandığım malzemeler "Clostridium" adlı toksin oluşturuyormuş da yüksek ölüm oranına sahip Botulizm hastalığının kapısını da açıyormuş.
Benim peynirlerime kapılarını açan marketler varken, ürettiğim peynirlere talep var ki arz ediyorum!" Onlar için özel not düşmüştüm; "her şerefsiz kazancın şerefsiz bir sahibi vardır."
***Üzerindeki her gün oynanan etiketlere tepki gösteren 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun bir markette annesine söyledikleri bugün bile aklımda.
"Fırsatçı tüccarlara bizler zalimden başka ne deriz anne?" Canı çekse de yemeyi ertelediği yiyecekler için o kız çocuğunun ikinci cümlesi hüzünlüydü; "boş ver, bunları gelecek mevsim yeriz anne!" Ama ayaktaki duruşunu göstermek için söyledikleri onur yüklüydü; "bizler vurulsak da çökmeyiz anne!" Ve gelecek programdaki rolünü işaret etmek için o kız çocuğunun söylediği son söz; "sen merak etme, biz böyle geldik ama böyle gitmeyiz anne!"
***
Son model otomobilleri gemilerin üzerinde kapışanlar var, aylar öncesinden kuyruğa girenler.
Bunlar vicdansız tüccarlığın ve kolay kazancın hatırlı müşterileri.
Ayakkabılarını ikinci el alanlarla, ünlü markaların ayakkabılarını bir giyip bir daha giymeyenler arasındaki uçurum da caba!
Hayatını idame ettirmek isteyenlerin gönlüne göre bir hava akımı olacak mı acaba?
***
Kirli paranın tadını alanlar insanlığın adını bile unutmuşken! Ülkeyi ayakta tutan yasalar bile "kim vurduya" gitmişken!
Mutluluk Takvimi
Reklamlara özenme.
Belgesel izle.
Bütün canlıları koru.
'İyi ki varsın' desinler.
Sen orada ağlasan
Burada yağmur yağardı
Ah gözümün bebeği
Güneş senle doğardı
Aşkın gözyaşlarını
Bir anda silmez zaman
Yaralı anılara
Elini sürmez zaman
Şimdi kim okuyor seni
Kimin dudaklarında
Ezber oldun kim bilir
Kimler aldı yerimi
Şimdi kimin gözlerine
Yağmur oldun kim bilir
Hakkı YALÇIN
HİÇ OLMAZSA!
Bir insan insanlığını terk edecekse eğer, başkalarını sırtından vurmadan yapsın bu işi. Hiç olmazsa!
Bir insan çok para kazanmayı aklına koyduysa eğer, parayı kazandıktan sonra insanların yüzüne de bakabilsin. Hiç olmazsa.
Ama yiğitlik eskidendi çok eskiden!