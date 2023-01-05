Hava akımı!

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Kirli paranın tadını alanlar insanlığın adını bile unutmuşken! Ülkeyi ayakta tutan yasalar bile "kim vurduya" gitmişken!



Mutluluk Takvimi

Reklamlara özenme.

Belgesel izle.

Bütün canlıları koru.

'İyi ki varsın' desinler.



Sen orada ağlasan

Burada yağmur yağardı

Ah gözümün bebeği

Güneş senle doğardı



Aşkın gözyaşlarını

Bir anda silmez zaman

Yaralı anılara

Elini sürmez zaman



Şimdi kim okuyor seni

Kimin dudaklarında

Ezber oldun kim bilir

Kimler aldı yerimi

Şimdi kimin gözlerine

Yağmur oldun kim bilir

Hakkı YALÇIN



HİÇ OLMAZSA!

Bir insan insanlığını terk edecekse eğer, başkalarını sırtından vurmadan yapsın bu işi. Hiç olmazsa!

Bir insan çok para kazanmayı aklına koyduysa eğer, parayı kazandıktan sonra insanların yüzüne de bakabilsin. Hiç olmazsa.

Ama yiğitlik eskidendi çok eskiden!