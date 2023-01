Yosun!

CEP telefonlarındaki tuş kilitleri kapı kilitlerinden daha değerli hale geldiyse, hırsızların sektörde hız kazanması sebepsiz değildir.

***

Askıdaki simitlerin kapışıldığı bir ülkede; gemilerdeki can simitlerinin martılara atılma ihtimali mevcuttur.

***

Suçüstü yakalananlar için "alttan alan" yasalarımız yeni yılda da yürürlükte olacaktır.

Otomobillerin sükseli olması tercih sebebidir.

***

Dost bildiklerimiz bile bizleri arkamızdan ittiyse, düşmanlara kulp takmanın alemi yok.

Bizim de bundan sonraki meselemiz dosta düşmana karşı!

***

Ne güzel yıllardı onlar, uyuşturucu çakallarıyla ilgili tek satırlık yazı yazsak yetkililer ayağa kalkardı.

Vicdanlar ölmemişti henüz!

Şimdi yazdıklarımızı farz ediyorlar ki "bir sinek vızıldadı!"

***

***

Serseri kurşunla adres soran kurşun arasındaki kan bağını kimse inkar edemez!

İkisini de şeytan dolduruyor!

***

Çocuk ölümlerinden paylarını alması gereken büyükler, kendi günahlarını bile çocukların omuzlarına yüklüyorsa ortada bir vicdan ihlali ve cinayet ihtimali vardır.

***

Kendini soy'ağacına asıp intihar eden bir adam tanımıştım.

Oysa bir kere olsun kendisine "nereli" olduğunu sormamıştım!

***

Ciğeri beş para etmez şöhretli çakallar için gece düzenlense biletler kapış kapış gider.

Lösemili bir çocuk için gece düzenlense sosyal medya mezbahalarında sesler yankılanır.

"Bırak lan bu gariban ayaklarını!"

***

***

Kağıt mendillerin kaybolan zarafetle yakın ilişkisi olduğuna hiç şüphem yok, üstelik kanıtlarım var.

Kolalı mendillerle silinen gözyaşlarındaki tadı, burnunu sümkürdüğü kağıt mendilleri yere atanlar ömrü billah anlayamaz!

***

Bizim gibilerinin gönlünde her zaman "mazi" diye bir aslan yatar!

Merak etmeyin attığımız taşlar baş yarmaz ancak yosun tutar.





İnsanın en güzel

Halidir sevmek

Hayat bize aşkı

Hediye eder

Kalbimiz hazırdır

Elvedalara

Her günahı kader

Üstlenir gider



Şarkılara düştü

Efkar dağıtmak

Galiba yeniden

Aşkla tanıştık

Ben anlatamadım

Lütfen sen anlat

Ey hayat söyle

Nerde kalmıştık.



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Bugün birinin hayatında melek ol.

Sipariş yemeklerden kaçın.

Sigara içme.

Tavla oyna.



Teknoloji insanlık adına bütün duygusal kanıtları yok etti.



Çelişki!

İnsanlar her şeyin sadece kendi başlarına geldiğini düşünürler.

Kaza, para kaybı, talihsizlik gibi.

Ama kendilerinde olmayanı da hep başkasında ararlar.

Saygı, dürüstlük, cesaret gibi.