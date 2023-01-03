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HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 03 Ocak 2023, Salı

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R hakem görevini icra edebilmek için yıllarca emek verir de bir gecede nasıl yok olur?
Bir hakem ağzındaki düdükle her şeyi halledebilecekken, elindeki gücü kötüye kullanmaktan niye hoşnut olur.
Bütün soruların cevap anahtarı denizin dibine atılmıştır da bazı pozisyonların içinden çıkılmıyorsa ortada kimlik ve vicdan problemi vardır.
Gönül mahkemesinden;
'Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın ikinci bir emre kadar maç yönetmesi yasak' kararı çıkmıştır ama eski yılın günahları yeni yıldan çıkar!
Çünkü sorun sadece hakemler değildir.
Futbol; mücadele gerçeği üzerine kurulsa da futbolcuların merhamet sınavı, yöneticilerin her türlü şartta haksızlığa direnme sanatıdır.
Ama bizim ülkemizde rakiplerine yapılan hakem hatalarını dillerine dolayanların, aynı şeyler kendilerine yapıldığında gıkları çıkmaz!

***

Hakemler kadar futbolcuların da sorgulanması gereken bir yılı geride bıraktık.
Geçtiğimiz yıl en çok dikkatimi çeken faul pozisyonlarından biri, rakiplerinin bileğine basmaktan haz alanlardı.
Çoğuna kart bile gösterilmedi.
Ne yazık ki adam gibi sadece futbolu düşünen ve hiçbir şekilde futbolun dışına çıkmayanlar parmakla gösteriliyor.
Eski zamanların asaletini taşıyan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu geçen yılın en özel futbolcusu ilan ediyorsam dikkatlice izlenmesini tavsiye ediyorum.
Ağzı var dili yok ama yüreği kocaman. Pozisyonları ucuza bağlamıyor, erkekçe futbolunu oynuyor.

***

Unutulmasın ki; futbol ve çocuklar arasındaki "masum bağlantıyı" koparan futbolcular hakemlerden daha tehlikelidir.
Çünkü onların çirkinlikleri kendi yöneticilerinin gurur kaynağıdır.
O kaynak asla kurutulmaz!
O yüzden yeni yılda eski kötülüklerin yenilenmesinde sakınca görülmeyecektir.

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