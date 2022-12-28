Dostluk!

YILLARCA dost hamallığı yaptığım insanları dert etmiyorum artık.

Çünkü şöhretin yan etkileri süslü vazolardaki bitkileri bile çürütür.

O yüzden şimdiki zamanda gerçek dostluğun terkisi boştur!

***

Zaman yolculuğumda ne insanlar tanıdım, kötüyü de iyiyi de doğruyu da yalanı da!

Çıkarları için eğilip bükülen insanların omuzlarındaki melekleri düşürdüğünü de en çok müzik aleminde gördüm. Sırtımızdan vuranı da sırtına alanı da.

O yüzden "dost" kelimesi bizde sadece sözlük anlamıyla değer kazanmaz!

***

Şöhretin ve paranın tadını alanların insanlığı unuttuğu bir zaman dilimindeyiz.

Üç kuruşluk adamların parayı bulma metodu; "üçüne beşine bakmadan götürücen!" Nereye? Cehennemin dibine!

***

İlginç olan onurlu insandır.

Bazıları ağaçların derinliğini ölçer, yıldızları sayar tek tek.

Bazıları duygusaldır kötülere karşı cesur, hayata karşı ürkek.

Bütün mesele insan olmak.

Şöhretin canı cehenneme!

***

İnsanları sevdim ama bazı insanların bu kadar kötü olma ihtimalini hiçbir zaman sevmedim.

O yüzden onlara karşı projeler geliştirmeyi de bıraktım.

Çünkü biliyorum ki yeni yıl bile onlara geliyor bizlere değil.

***

Derbeder dostlarım da oldu, hiçbiri popüler değildi ama dibine kadar vicdanlıydı. Başkaları için yaşamayı sevdiler, en çok çocukların çaresizliğine kahrettiler.

İnsanlığın karşısında eğildiler paranın değil. Kimseye kötülük yaptıklarını da görmedim hak yediklerini de.

Çoğunu toprağa verdik.

Yaşarken "boş ver" derlerdi, "bu dünyadan kurtulduğumuz gün ardımızdan kimse ağlamasın!" Ben de ağladım dostluğun anlamını bile arkadaşlarım da.

***

Kaç yıllık dost bildiklerimden bile darbe yediğim bir zamanın içindeyim.

Kimileri sadece şöhretin kaymağı yemek için yaşarken para ve güç neredeyse oraya sırnaşıyor.

Oysa hayatın üstüne gül koklamaktır ölüm, nasılsa finiş çizgisine az kaldı.

O güzelim dostluklar azalırken, bizim gibiler sevdiği ölülere yetişmek için koşuyor!





Gözlerimde tütüyor

Günün senle doğuşu

Sensiz her yer acılı

Bir sevdalı koğuşu



Senin sevdan kalbimde

Şarkılı bir masaldı

Bırakıp gittin beni

Yeminler yolda kaldı



Akşam rüzgarlarında

Eserdin deli deli

Sevdalıydım sesine

Özledim be sevgili

Hakkı YALÇIN



Sanal alem kayıt altına alınan özel sırlar deposudur.



ÇÖKÜNTÜ!

Toplumda biriken endişeler negatif enerji oluşturuyor.

Karamsarlık günlük yaşama ve aile içi ilişkilere yansıyor.

Depresyon ilaçlarında patlama yaşanması, çocukların küçücük yaşlarında bunalıma sürüklenmesi sebepsiz değil.

Buna çöküntü deniyor, bedeli de haberlerde izlediğimiz dramatik sahnelerle ödeniyor.