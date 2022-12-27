Çarpışma!

TRABZON'DA kendine kilitlenmiş Jesus'la, akıl oyunlarını sahaya yansıtan Abdullah Avcı arasındaki satranç oyununun sonuca yansımasını izledik.

Trabzon'da sezon başından beri izlediğim en etkisiz Fenerbahçe vardı.

Buna karşılık özellikle orta alanda mücadeleci bir Trabzonspor.

Yanlışlarla doğruların çarpışmasından doğan sonucun yansımasıdır bu galibiyet.

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İstanbulspor karşısındaki Galatasaray'a baktım da lige verilen arada "liderlikle ilgilenmişler!" Ama maçın ikinci yarısında ve özellikle uzatma dakikalarında maçı korku filmine dönüştüren bir Galatasaray'ın Sivasspor maçı öncesi iyi sinyaller vermediğini de belirtmeliyim.

Unutulmasın ki liderlik ele geçirildiği zaman daha büyük sorumluluklar ister.

Ayağının altındaki toprağın kayma ihtimali bile hesaba katılırken!

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Gaziantep karşısındaki Beşiktaş'ta "yenilmeye gelmiş" bir takım duruşu gördüm.

Beraberlik golünden sonra ortaya çıkan kazanma coşkusu "bu dakikalara kadar neredeydiniz?" sorusunun cevabını arıyor.

Beraberlikle yetinemeyecek kadar büyük düşünmek Beşiktaş'ın ruhunda varsa, Gaziantep'te yenilmediğine şükretmek de maçın gerçeğinde var!

Ama Beşiktaş'ın futbol tadı yok!

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Bu dereden çok sular akar, bu yolda çok çıngar çıkar!

Kalple dil arasındaki mesafeyi kontrol etmek temsil ettikleri koltuklarını değerinin göstergesidir.

O yüzden herkes üzerini silkelesin!