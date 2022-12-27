Ağır yenilgi!

DÜNYADA uyuşturucu satmak suçundan her 40 saniyede bir çakal yakalanıyor.

Bizde o çakallar lüks cipleriyle emniyet şeritlerinde bile cirit atıyor.

Sokaklarda okul önlerinde uyuşturucu satıyor mal varlığına mal katıyorlar, sonra da dünyanın anasını satıyorlar.

40 Saniyede kazandıkları bir maden işçisinin aylarca kazanamadıklarıdır.

***

Çünkü insanları uyuşturucuya alıştırmak çakalların geleceğinin teminatıdır.

Dünyada 40 saniyede bir uyuşturucu çakalı yakalanırken, bizim ülkemizde 40 yıldır uyuşturucu satıp yakalanmayanlar vardır.

O yüzden ülkemizde uyuşturucu kullananların sayısı 5 milyonu aşmıştır.

Eski delikanlıları bu memlekette görmek zorlaştıysa, yeni manzaralar felaketten de öte!

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İstanbul Bahçelievler'deki Koza Evleri'nin parkında uyuşturucu satışında 10 yaşındaki çocuklar kullanılıyor.

Dikkat çekmemek adına siparişi onlar alıyor, satma pozisyonunu da başlarındaki şerefsizler.

Alıcılar hep aynı mahallerde onlarda bekliyor, onlar da Güngören ve Bahçelievler'deki uyuşturucu köprüsünde ölüme susattıkları gençler listesine yenilerini ekliyorlar.

Parkta 10 yaşlarındaki çocukların aldıkları siparişler, beyaz kağıt mendiller içinde anında yerine ulaştırılıyor.

Nerden mi biliyorum? Gördüklerim gerçek görmediklerim daha gerçek!

Satılan uyuşturucuyla alınan siparişin müşterinin eline ulaşması 40 dakika bile sürmüyor.

Dünyada her 40 saniyede bir uyuşturucu çakalı yakalanıyorsa, bizim ülkemizde 40 günde bir tanesi yakalansa razıyız!

Ama meydan o kadar boş ki!

***

Ne büyük acıdır ki uyuşturucu piyasasında yaş küçüldükçe hacim büyüyor.

Beyinler nemli tuzluk gibi tıkalı.

Patlayan çıbandan fışkıran iltihaplar bile haplara karıştırılıyorsa, ot adı altında insanların beynini ve düşünce gücünü lağveden zehirli kimyasallar bütün sokakları sarıyorsa, o ülkenin gençliği çürütülmüş demektir.

***

Uyuşturucuya karşı mücadele etmeyip, kötülüklerin kendi çocuklarından uzak olduğunu zannedenler yanılır.

Daha önce de yazdım; her uyuşturucu kullanan çocuğun bir annesi var.

Ama daha kötüsü; her ana evladının uyuşturucu kullanma ihtimali de var.

Bir ülkenin yarınları bundan daha güzel nasıl gasp edilebilirdi?

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Uyuşturucu çakallarının zafer çığlıkları ve harcanan gençler bir ülkenin en ağır yenilgisidir. Görevini yapmayanların da en büyük ayıbı!





Rüzgara uçar kuşlar

Hepsine adres sordum

Sadece kalbimden değil

Sırtımdan da vuruldum



Bu haksız gezegende

Herkesten çok yoruldum

Ama gördün be ana

Erkekten de dik durdum



Hiç kimseye duymadım

Kalbimde hasretine

Duyduğum sızı kadar

Hiçbir aşk fotoğrafı

Bu kadar derin olmaz

Anneyle kızı kadar

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Trafikte saygılı sürücü ol.

Dedikodu yapma.

Yeni yıla hazırlan.

İhtiyaç sahibini ara.

Kendine kahve molası ver.



Hayat başladığın beşiğe geri dönmektir, kalleşliğe gönül vermek değil!



ZENGİN OLMAK!

Parayı sevmeyen birinin zengin olma şansı var mıdır?

Asıl zenginliğin yüreklerde olduğunu biliyorsa elbette vardır.

"Buna insan olarak yaratılmanın borcunu ödemek" denir.

Para için ölenlerde insana özgü ipuçları arandığında bütün deliller onların aleyhine çıkar ki; onların insan mezarlığında bile yerleri yoktur.