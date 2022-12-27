DÜNYADA uyuşturucu satmak suçundan her 40 saniyede bir çakal yakalanıyor.
Bizde o çakallar lüks cipleriyle emniyet şeritlerinde bile cirit atıyor.
Sokaklarda okul önlerinde uyuşturucu satıyor mal varlığına mal katıyorlar, sonra da dünyanın anasını satıyorlar.
40 Saniyede kazandıkları bir maden işçisinin aylarca kazanamadıklarıdır.
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Çünkü insanları uyuşturucuya alıştırmak çakalların geleceğinin teminatıdır.
Dünyada 40 saniyede bir uyuşturucu çakalı yakalanırken, bizim ülkemizde 40 yıldır uyuşturucu satıp yakalanmayanlar vardır.
O yüzden ülkemizde uyuşturucu kullananların sayısı 5 milyonu aşmıştır.
Eski delikanlıları bu memlekette görmek zorlaştıysa, yeni manzaralar felaketten de öte!
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İstanbul Bahçelievler'deki Koza Evleri'nin parkında uyuşturucu satışında 10 yaşındaki çocuklar kullanılıyor.
Dikkat çekmemek adına siparişi onlar alıyor, satma pozisyonunu da başlarındaki şerefsizler.
Alıcılar hep aynı mahallerde onlarda bekliyor, onlar da Güngören ve Bahçelievler'deki uyuşturucu köprüsünde ölüme susattıkları gençler listesine yenilerini ekliyorlar.
Parkta 10 yaşlarındaki çocukların aldıkları siparişler, beyaz kağıt mendiller içinde anında yerine ulaştırılıyor.
Nerden mi biliyorum? Gördüklerim gerçek görmediklerim daha gerçek!
Satılan uyuşturucuyla alınan siparişin müşterinin eline ulaşması 40 dakika bile sürmüyor.
Dünyada her 40 saniyede bir uyuşturucu çakalı yakalanıyorsa, bizim ülkemizde 40 günde bir tanesi yakalansa razıyız!
Ama meydan o kadar boş ki!
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Ne büyük acıdır ki uyuşturucu piyasasında yaş küçüldükçe hacim büyüyor.
Beyinler nemli tuzluk gibi tıkalı.
Patlayan çıbandan fışkıran iltihaplar bile haplara karıştırılıyorsa, ot adı altında insanların beynini ve düşünce gücünü lağveden zehirli kimyasallar bütün sokakları sarıyorsa, o ülkenin gençliği çürütülmüş demektir.
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Uyuşturucuya karşı mücadele etmeyip, kötülüklerin kendi çocuklarından uzak olduğunu zannedenler yanılır.
Daha önce de yazdım; her uyuşturucu kullanan çocuğun bir annesi var.
Ama daha kötüsü; her ana evladının uyuşturucu kullanma ihtimali de var.
Bir ülkenin yarınları bundan daha güzel nasıl gasp edilebilirdi?
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Uyuşturucu çakallarının zafer çığlıkları ve harcanan gençler bir ülkenin en ağır yenilgisidir. Görevini yapmayanların da en büyük ayıbı!
Rüzgara uçar kuşlar
Hepsine adres sordum
Sadece kalbimden değil
Sırtımdan da vuruldum
Bu haksız gezegende
Herkesten çok yoruldum
Ama gördün be ana
Erkekten de dik durdum
Hiç kimseye duymadım
Kalbimde hasretine
Duyduğum sızı kadar
Hiçbir aşk fotoğrafı
Bu kadar derin olmaz
Anneyle kızı kadar
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Trafikte saygılı sürücü ol.
Dedikodu yapma.
Yeni yıla hazırlan.
İhtiyaç sahibini ara.
Kendine kahve molası ver.
Hayat başladığın beşiğe geri dönmektir, kalleşliğe gönül vermek değil!
ZENGİN OLMAK!
Parayı sevmeyen birinin zengin olma şansı var mıdır?
Asıl zenginliğin yüreklerde olduğunu biliyorsa elbette vardır.
"Buna insan olarak yaratılmanın borcunu ödemek" denir.
Para için ölenlerde insana özgü ipuçları arandığında bütün deliller onların aleyhine çıkar ki; onların insan mezarlığında bile yerleri yoktur.