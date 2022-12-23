***Büyüyünce arkeolog olacağım her taşın altından kendimi çıkarıp bulanın olacağım.
***Büyüyünce kukla olacağım ipimle kuşağım başkalarının elinde olacak ama parayı bulacağım.
***Büyüyünce komik olacağım, hiçbir şeyi ciddiye almayacağım. Zaten beni de kimse ciddiye almaz.
***Bilgisayar uzmanı olacağım, kalleşliğe anlam yükleyeceğim ve hafızamda sadece kin tutacağım.
Ondan sonra kim tutar beni!
***Futbolcu olacağım kitap okuyamayacağım ama bütün değerlerin canına okuyacağım.
Üç kelimeden oluşan kültür birikimimle önümdeki maçlara bakacağım.
***Büyüyünce mafya babası olacağım, parayı bulacağım, istediğimin canına okuyacağım. Bu ülkede başka türlü ayakta kalamam.
***Büyüyünce böcek ilaçlama firması kuracağım telefonları dinleyeceğim.
Sonra da sosyal medyada dedikodu fenomeni olacağım.
***
Her türlü ahlaksızlığı yapıp pis pis sırıtanlara inat tellak olacağım.
İnsanların bedenindeki kiri temizlemekle temiz kalamayacağını yüzlerine haykıracağım.
***Tüccar olacağım o biçim şirketler kuracağım, şerefimle dargın namusumla yabancı olacağım. Babam gibi yani!
***Tekstilci olacağım deli gömleği üreteceğim, aklımla bin yaşayacağım.
***Büyüyünce heykeltıraş olacağım televizyonlarda yorum yapanları yontacağım.
***Marangoz olacağım, yaş tahtaya da basarken dünyanın tekerine çomak sokacağım.
***
Terzi olacağım, önce boyumun ölçüsünü alacağım sonra da etliye sütlüye karışmasın diye ağzımı dikeceğim.
Büyüyünce nasıl olsa sustururlar beni!
***
Ben büyüklere benzemek istemiyorum ve çok korkuyorum onlardan! O yüzden hiç büyümiycem!
"Hakkı Abi pabucu yarım çık dışarıya oynayalım."
Beni aşkın yaşatır
Canım var can içinde
Hala titriyor içim
Gözlerim kan içinde
Nerdesin şimdi nerde
Çare bulunmaz derde
Anılar orta yerde
Şehir duman içinde
Özledim deli gibi
Hasret sarar içimi
Sen de sevmiştin beni
Evvel zaman içinde
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Pilli küçük lambalar kullan.
Çiğnediğin sakızı yere atma.
Bitki çayı iç.
Talih oyunlarında ne size çıkabilir ne bize! Kırın şifreyi!