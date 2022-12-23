Büyüyünce!

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Terzi olacağım, önce boyumun ölçüsünü alacağım sonra da etliye sütlüye karışmasın diye ağzımı dikeceğim.

Büyüyünce nasıl olsa sustururlar beni!

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Ben büyüklere benzemek istemiyorum ve çok korkuyorum onlardan! O yüzden hiç büyümiycem!

"Hakkı Abi pabucu yarım çık dışarıya oynayalım."





Beni aşkın yaşatır

Canım var can içinde

Hala titriyor içim

Gözlerim kan içinde



Nerdesin şimdi nerde

Çare bulunmaz derde

Anılar orta yerde

Şehir duman içinde



Özledim deli gibi

Hasret sarar içimi

Sen de sevmiştin beni

Evvel zaman içinde

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Pilli küçük lambalar kullan.

Çiğnediğin sakızı yere atma.

Bitki çayı iç.



Talih oyunlarında ne size çıkabilir ne bize! Kırın şifreyi!

