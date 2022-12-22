Şimdiki zaman!

HAYAT 'yürümesen de yerinde say' der. Küçük adımlar atarız zamana karşı.

Attığımız her adımda aslında hayata imzalar atarız, iyi ya da kötü Hatalar da hayata dahil.

Ama başkalarının hayatına kast edecek kadar ileri gitmemek şartıyla!

***

Pahalı bir şölende ucuz düşlerimiz vardır, zaaflarımıza yenik düştüğümüz anlar.

Eskiyen zamanların yeni soruları vardır da cevaplarını vermekte zorlanırız.

***

Hepimiz insanız nihayetinde.

Zamanın elinde oyuncak olduğumuzu unutur, kırılır dökülürüz.

Kayıplar veririz acımasızca.

Hayatın yasaları kimseyi tanımaz!

***

Bizi sırtında taşımaktan yorulan dünya sırtından atmayı da bilir.

Hayata bir kez atış yaparsın, ıskaladıysan başka şansın yoktur, barışamazsın.

Zaman kuş gibi uçar gider, uçurumu seversen kanatların olmalı.

***

Aklımızı değerli kılan unutmaktır.

Ama kendimizi aklayacak günahlarımızı saklayacak bir zaman olmasa da yaraları saran bir zaman mutlaka vardır.

Bizler de yeni acıların önünü kesip, yaralı kalplerimizi avuçlarımıza alır, tören adımlarıyla gelecek zamana yürürüz.

***

Zamanın hızı eskiyle yeni arasında insanları yolcu etmekle meşguldür.

Dönüp dolaşacağımız zaman, kendi kaderimizin yazıldığı zamandır.

Zaman en çok yanlışlarında direnenleri sevmez.

Zamanı boşa harcamak insanların hayat hırsızlığıdır çünkü.

***

Çok zorlu bir hayatın içinden geçiyoruz, karşımıza yeni zorluklar çıkıyorsa yıkalım. Karşımıza merdivenler çıkıyorsa çıkalım.

Merak etmeyin boyumuzun ölçüsünü almıştır zaman, biz yine de insani değerleri her türlü sonuçların üzerinde tutalım.

Kızınca oku yaydan çıkaralım, kan beynimize hücum ettiğinde dilimize filtre takalım.

Gerçeği görmek istemediğimiz zaman kendimizi haklı çıkarmayı bırakalım.

Hayata borcumuzu ödemek için önce vicdanımıza soralım hesapları.

***

Şimdiki zamana egemen olan gerçeklerle pek aram yok.

Kötü niyetle kullanılan teknolojiyi de sevmiyorum digital parayı da!

Nostaljiyi niye mi seviyorum?

Geçmiş zamanda zarflar dille kapatılacak kadar hijyenikti çünkü.





Ben senin doğmadan

Ölen çocuğundum

Su gibi bakıyorum

Hayaletime



Sadece gözlerimle

Gülümserdim biliyorsun

Ayrılığı evlat edindim

Dertlerimi döküyorum

Siluetime



Sana doymayan sevdam

Kimseyi doyuramaz

Ömrümü bahse koydum

Bir daha bu yüreğe

Hiç kimse buyuramaz

Gözüm gibi bakıyorum

İskeletime

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuğunun arkadaşlarını iyi tanı.

Ne yaparsan kalbinle yap.

Girdiğin kuyrukta saygılı ol.

Yeni yıla hazırlan.

Hastaneyi dolaş.



Şu günlerde baba yadigarı hüzünleri bile arıyor insan.



ZENGİN OLMAK!

Parayı sevmeyen birinin zengin olma şansı var mıdır?

Asıl zenginliğin yüreklerde olduğunu biliyorsa elbette vardır.

"Buna insan olarak yaratılmanın borcunu ödemek" denir.

Para için ölenlerde insana özgü ipuçları arandığında bütün deliller onların aleyhine çıkar ki; onların insan mezarlığında bile yerleri yoktur.