İyilik

ÖNCEKİ gün İstanbul Bahçelievler'de marketten çıktım, kapının önünde çöp arabasıyla "abi bi ekmek parası" diyen 12 yaşlarındaki çocuğa sadaka verdim.

Arabaya bindim tam giderken çocuk yan cama vurup "abi bir dakika" dedi, farkına varmadan boynumdan yere düşürdüğüm gözlüğümü alıp bana getirdi.

O çocuk sadakasını alıp yürümeye devam etse, "bu adam kim?" diye arkasına bakmasa gözlüğüm gitmişti.

Mesele gözlük değil; mesele denize atılan iyiliğin hikayesi.

Bazen gözlüğün iadesidir iyilik, bazen ölümden dönmek!

***

Pandeminin ilk zamanlarında kullandığım cümlelerdi.

"Hayatta iki olasılık vardır.

Ya yaşarız ya ölürüz.

Eğer ölürsek yine iki olasılık bizi bekliyor ya cennet ya cehennem.

İnsanlar seni davranışlarınla yargılar Allah kalbinle.

Kalbini iyiliklere açtığın zaman tek olasılık var. Hayat senin için korkulacak bir şey değil."

***

Bugün "kötülük mü iyilik mi?" konulu bir anket düzenlense kötülük açık ara önde gider.

Bir zamanlar "eskilerden kim kaldı?" diye sorulduğunda erkeklik önde giderdi.

Delikanlılık bu topraklarda kendi isteğiyle hayatına son verdi, hayatı yeniden kurguladı.

Kötülüğün yıldızını parlatmak isteyenler, "iyilikten maraz doğar" diye mazeret üretiyor ya o yüzden kötülere gün doğuyor.

İnsan olan bilir her merdivenin son basamağı vardır; çıksan nereye kadar çıkacaksın!

Ayrıca yükselirken sırtına bastığın insanların yüzüne inerken nasıl bakacaksın!

***

Bu dünyayı merhamet kurtaracak.

Çünkü güzel insanlarımız da çok.

Bundan birkaç yıl önce İstanbul Yedikule'de yardımsever bir kadının iyilik gezintisi vardı.

Yardım için herhangi bir kapıyı çaldı karşısına hamile bir kadın çıktı.

Yanında getirdiği erzakları ve gönlünden kopanı hamile kadına uzattı.

Hamile kadın, o yardımı alması için birçok sebebi varken almaması gereken gerçeği ortaya sürdü. "Bu mahallede benden daha yoksullar var, lütfen onlara götürün." Başkalarının hayatını düşünmekle kendisini şereflendiren böyle insanlarımız da var.

***

Güzel insanların ruhlarındaki zenginlik kötülerin anlayabileceği bir şey değildir.



İkimizin hayatında

Harika bir zamandı

Bitti desek kim inanır

Delice aşık ayrıldık



Kimsenin onuruyla

Oynanmadı bu aşkta

Helalleşirken bile

Gerçekten şık ayrıldık



Yüzün gitti avucumdan

Can yarıldı ortasından

Bu sevdanın arkasından

İkimiz de bakakaldık

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Uyuşturucuyla aktif mücadele et.

Kötü düşüncelerini kağıda yaz çöpe at.

Trafikte zarif ol.



Ölüm herkese gerekli cevabı verir ama duymak için artık geçtir!



Bahçelievler Belediyesi

İstanbul Bahçelievler Belediyesi'nin bir duvar afişini gördüm.

"Liselerarası 2. Müzik Yarışması." Lise yıllarımın müzikle hayır neşir olan yarışmaları geldi gözümün önüne.

Gençleri en iyi biçimde spor ve müzikle diri tutabiliyorsak, onların yeteneklerinin dışa vurmasına erken yaşta eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a saygılarımı sunuyorum.