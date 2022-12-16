Hayat okulunda haksız kazanca yer yoktur ama televizyonlarda bilmeden konuşmanın getirisi çoktur.
***Müşterilerin kağıt peçeteyle istediği pavyon şarkılarını, bugün sosyal medyada "entrikayla" izlenme sayısını artıran hokkabaz şarkılara değişmem.
Şarkı deyip geçmeyin, bir toplumun yozlaşmasında da sevginin ayaklanmasında da şarkıların değeri büyüktür.
***Sarı saman kağıtlarına tükenmez kalemle yazılan şiirleri, bugün pahalı bilgisayarlarda tuşlanan duygusuz ve düşmanlık kokan satırlara değişmem.
Kiralık evlerin eski sahiplerine gelen mektuplar bile saygıdan açılmazdı da mektubun sahibi aranırdı.
***Kokusu gitmiştir diye yaptığı yemekten bir tabak koyup komşusuna taşıyan insanların inceliğini, bugün önlerine konan beleş yemekleri domuz gibi yiyenlerin televizyon programlarına değişmem.
Hiçbir komşunun kendisine gelen tabağı iade ederken boş göndermediğini de hatırlatırım.
***
Kir gömlekte değil yürekte birikir.
***Saçlarını vitrin camlarında tarayan o saf işsiz delikanlıları, bugün sanal alemde kendilerini moda uzmanı sayan sonradan görmelere değişmem.
Unutulmasın ki bazıları giyinirken aslında günahlarını soyunur.
***Zor yanan kibritlerle yakılan ve evlerin içini aydınlatan gaz ocaklarını, bugün uzaktan kumandayla her türlü aydınlanmayı sağlayan teknolojiye değişmem.
Eğer yürekler karanlıksa ne yakılsa fayda etmez!
***Adı Dimitri adı Pandeli olan ve gazozunu benimle paylaşan çocukluk arkadaşlarımı, iyi günde yanımda olan kötü günde toz olan etrafımdaki sahte dostlara değişmem.
Biz insanları severken nüfus cüzdanlarına ve nereli olduklarına bakmadık.
***
Boynuna bağladıkları taşla kendilerini Sarayburnu açıklarında denize atan onurlu insanlar öldü de bugün çocuk gelinleri kadın gibi görenler, kadınları katledenler utanmadan toplumda yer buluyorsa.
İçinden geçtiğimiz kirli zaman ele verdiklerinden fazlasını gelecek zamana saklıyorsa.
Teneke kutulara çiçek ekip onları her gün sulayan güzel insanları unutup çocuklarımızın ömrünü çürütenleri mi anacağım! Geçiniz!
Belki hatırlarsın
Denize karşı ağlarken
Gözyaşlarını silmiştim
Üzülme demiştim
Hayat çaresiz de güzel
Belki hatırlarsın
Bütün gece Sonbahar
Yeminler etmiştin
'Sadece seninim'
Mahşer sirenleri
Çalana kadar
Gözlerimi güneşin
Adımı dua bellemiştin
Belki hatırlarsın
Beni çok sevmiştin
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Mazinin tarlasında dolaş.
Saygılı sürücü ol.
Adaleti savun.
Çocuklara satranç öğret.
Öfkeni yen.
Dürüstlük kurbanlık koyun, kötülükte bir koyun bin alın.
NE YAZIK Kİ!
İnsanlar her şeyin sadece kendi başlarına geldiğini düşünürler.
Kaza, para kaybı, talihsizlik gibi.
Ama kendilerinde olmayanı da hep başkasında ararlar.
Saygı, dürüstlük, cesaret gibi.