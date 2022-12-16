Değişim!

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Boynuna bağladıkları taşla kendilerini Sarayburnu açıklarında denize atan onurlu insanlar öldü de bugün çocuk gelinleri kadın gibi görenler, kadınları katledenler utanmadan toplumda yer buluyorsa.

İçinden geçtiğimiz kirli zaman ele verdiklerinden fazlasını gelecek zamana saklıyorsa.

Teneke kutulara çiçek ekip onları her gün sulayan güzel insanları unutup çocuklarımızın ömrünü çürütenleri mi anacağım! Geçiniz!



Belki hatırlarsın

Denize karşı ağlarken

Gözyaşlarını silmiştim

Üzülme demiştim

Hayat çaresiz de güzel



Belki hatırlarsın

Bütün gece Sonbahar

Yeminler etmiştin

'Sadece seninim'

Mahşer sirenleri

Çalana kadar



Gözlerimi güneşin

Adımı dua bellemiştin

Belki hatırlarsın

Beni çok sevmiştin

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Mazinin tarlasında dolaş.

Saygılı sürücü ol.

Adaleti savun.

Çocuklara satranç öğret.

Öfkeni yen.



Dürüstlük kurbanlık koyun, kötülükte bir koyun bin alın.



NE YAZIK Kİ!

İnsanlar her şeyin sadece kendi başlarına geldiğini düşünürler.

Kaza, para kaybı, talihsizlik gibi.

Ama kendilerinde olmayanı da hep başkasında ararlar.

Saygı, dürüstlük, cesaret gibi.